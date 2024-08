Sinner infinito, notizia fantastica: supera un’altra leggenda

Notizia fantastica per Jannik Sinner: il tennista numero uno al mondo supera un’altra leggenda di questo sport, è sempre più in vetta

Jannik Sinner è sicuramente tra gli sportivi più famosi ma anche discussi d’Italia dell’ultimo anno. L’altoatesino si è issato al primo posto del ranking ATP, superando Djokovic al termine del Roland Garros lo scorso maggio. Frutto di sei mesi da urlo per l’azzurro, quelli che vanno da ottobre a marzo scorso, ricchi di imprese e trionfi.

Dalla primavera in poi il classe 2001 ha iniziato a riscontrare qualche difficoltà di troppo come, ad esempio, i vari problemi fisici che l’hanno tenuto ai box o in condizioni non perfette. Dal problema all’anca che gli ha fatto saltare gli Internazionali di Roma e avere una forma non perfetta al Roland Garros, passando per il malore durante la sfida di Wimbledon per concludere con la tonsillite che gli ha tolto la possibilità di esserci ai Giochi Olimpici di Parigi.

Sinner sempre più numero uno al mondo: superata un’altra leggenda!

Il tennista si è ripreso in questi giorni e sta dettando legge a Cincinnati, grazie al quale adesso è certo di un nuovo traguardo. Come dicevamo Sinner è arrivato in vetta alla classifica ATP verso fine maggio, e si tratta fin qui del primo italiano in assoluto a riuscirci.

Il fenomeno altoatesino sta riscrivendo la storia del tennis italiano, con un boom di amore verso questo sport da parte dei tifosi dovuto proprio alle sue imprese. In molti stanno scoprendo il tennis grazie a lui. Intanto due nuovi traguardi si prospettano all’orizzonte e suonano come una notizia fantastica per lui e i suoi fan. Raggiungendo le 13 settimane in vetta al ranking, infatti, Sinner ha scavalcato una leggenda come Boris Becker, fermatosi a 12. Inoltre grazie ai risultati di Cincinnati, l’altoatesino si è garantito di rimanere in testa alla classifica almeno fino all’US Open, l’ultimo grande Slam della stagione che prenderà il via nelle prossime settimane.

Grandissimi risultati alla faccia dei suoi detrattori ed haters. Quelli che non gli risparmiano nessun tipo di critica, come accaduto durante le Olimpiadi in virtù della sua controversa e chiacchierata rinuncia ai Giochi. Sinner non si è curato poi tanto delle polemiche ed è pronto a continuare a difendere il posto d’onore dall’assalto di Alcaraz e Djokovic.