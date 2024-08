Verstappen, che mazzata: Mondiale a rischio, la sentenza lascia di sasso

Max Verstappen deve mandare giù un boccone amaro e ora il Mondiale potrebbe essere a rischio: una sentenza che lascia pochi dubbi

Il campione olandese Max Verstappen ha dominato in lungo e in largo negli ultimi tre anni, ma ora qualcosa sembra essere cambiato e deve fare i conti con la crescita degli avversari. Ce n’è uno in particolare da tenere d’occhio.

Il primo Mondiale è stato un’autentica battaglia, gli altri sicuramente meno. Max Verstappen ha sfilato lo scettro a Lewis Hamilton con un incredibile finale di campionato nel 2021. La guerra psicologica e in pista tra i due fenomeni ha portato gli appassionati a godere di uno spettacolo unico. Alla fine l’asso della Red Bull ha avuto la meglio nell’ultimo atto di Abu Dhabi. Una soddisfazione enorme a cui sono seguiti altri due titoli, molto meno combattuti. La Ferrari di Leclerc non ha costituito un ostacolo credibile nel 2022, mentre lo scorso anno nessuno si è veramente avvicinato. Il 2024 è iniziato però sotto un’altra luce. La fortuna di Super Max è che gli avversari si sono alternati alle sue spalle, perdendo punti preziosi.

Da metà campionato in poi, però, la McLaren è diventata la macchina da battere. Se prima si era avvicinata molto all’auto disegnata da Adrian Newey adesso sembra essere persino un pelino davanti. Un margine sottile ma di cui Piastri e Norris possono godere in quasi tutti i circuiti. Questo di certo renderà più dura la corsa al quarto Mondiale per il figlio d’arte, intenzionato comunque a portare la propria missione a termine.

Briatore esalta Oscar Piastri: “Sarà uno dei prossimi campioni del mondo”

In vista del 2025 la bagarre potrà essere ancora più accesa, specie se la tendenza attuale dovesse proseguire. La McLaren si sta attrezzando per diventare grande e al suo interno a due piloti davvero interessanti. Il più giovane dei due, ovvero Oscar Piastri è un altro predestinato, avendo ottenuto in carriera già due titoli in F3 e F2 (sempre da rookie).

Secondo il giudizio di un protagonista che se ne intende, come Flavio Briatore, proprio Piastri potrebbe diventare la minaccia più grande in ottica 2025.

“Credo che Oscar Piastri sia uno dei prossimi campioni del mondo. Se la McLaren avrà ancora questa macchina, Piastri sarà uno dei migliori piloti”, ha spiegato il neo consulente dell’Alpine nel podcast “Formula For Success“. Il manager italiano ha ricoperto anche il ruolo di manager di Mark Webber, attuale mentore del giovane australiano. Vedremo se alla fine avrà ragione lui.