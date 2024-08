Annuncio da brividi su Schumacher: c’entra la Ferrari

Michael Schumacher e la Ferrari: i fan tornano a commuoversi per l’annuncio delle scorse ore

La storia della Formula 1 conserva gelosamente dei momenti memorabili della carriera di Michael Schumacher, una delle leggende viventi più amate di sempre. Sette titoli mondiali, una carriera stellare nella quale la stella del tedesco ha brillato come poche. Ed intanto nelle scorse ore è arrivato un annuncio davvero emozionante.

È dal 29 dicembre 2013 che Schumi fa i conti con una vita drammatica. L’incidente sulle nevi di Meribel, la caduta dagli sci che ha distrutto quasi tutto. Il tedesco è vivo per miracolo ma delle sue condizioni di salute non si sa praticamente nulla. Una decisione ben precisa di sua moglie Corinna che oltre a prendersi cura del marito attraverso un costosissimo team medico che lo segue h24, ha protetto Michael dal mondo esterno, un mondo che per la morbosa curiosità di sapere ha spesso e volentieri fatto male alla famiglia Schumacher.

Recentemente si è parlato tanto di come un tentativo di ricatto da ben 15 milioni di euro sia stato sventato, fortunatamente, con la cattura di tre malviventi venuti in possesso di materiale riservato riguardante l’ex pilota della Ferrari. Foto, video e addirittura cartelle cliniche: qualcosa di agghiacciante che Corinna ha affrontato con grande coraggio, per amore di suo marito. Ma nel frattempo si torna anche a guardare al passato, fissare uno dei tanti momenti memorabili che la Ferrari e Michael Schumacher hanno condiviso nella loro lunga storia d’amore insieme.

Schumacher, ricordo incancellabile: un giorno speciale

E così si viaggia spediti al 2001, anno nel quale il Cavallino Rampante fece en plein, con il ‘Kaiser’ in pieno controllo di un dominio totale in Formula 1. Il 19 agosto 2001, esattamente 23 anni fa, Michael Schumacher si laureò campione del mondo per la quarta volta in carriera.

Fu il secondo titolo con la Ferrari che quell’anno vinse il suo personale undicesimo campionato mondiale costruttori. Il successo in occasione del GP di Ungheria fu la festa perfetta per il tedesco che si confermò campione del mondo, distruggendo la concorrenza con il suo talento. Un weekend memorabile per Schumi e per la Ferrari visto che il tedesco eguagliò anche il record di vittorie (51) di Alain Prost. Davanti al compagno di squadra Rubens Barrichello e a David Coulthard.

🗓️Un día como hoy, pero de 2001, Michael Schumacher y la Scuderia Ferrari se consagraron campeones del mundo de pilotos y constructores, respectivamente. En Hungría, el alemán sumó su cuarto título, mientras que la escuadra italiana se coronó por 11° vez en #F1. pic.twitter.com/SPb5YVDM9d — Momento F1 (@MomentoF1_) August 19, 2024

Il ‘Kaiser’ si laureò campione del mondo con ben 4 GP d’anticipo. Il doppio scatto commemorativo pubblicato da ‘Momento F1’ su ‘X’ inquadra perfettamente quella che è stata l’era d’oro della Scuderia di Maranello, spinta dal pilota che per molti ancora oggi è il più grande della storia. Michael conquistò l’ennesima pole position, davanti a Coulthard, Barrichello e suo fratello Ralf.

La gara però fu senza storia, come quegli anni che i tifosi della Ferrari proprio non possono cancellare dalla mente e dal cuore. Una macchina perfetta, un pilota straordinario. E la Scuderia di Maranello, oltre due decadi dopo, spera che un altro sette volte campione del mondo come Lewis Hamilton – l’anno prossimo – possa effettivamente ripercorrere i successi di Michael Schumacher.