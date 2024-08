Esclusiva SI Pedullà: “Bologna e Fiorentina hanno sondato Folorunsho, ma lui aspetta la Lazio”

Michael Folorunsho è sempre più vicino alla cessione dal Napoli. Il centrocampista della Nazionale di Luciano Spalletti è in partenza, nonostante il rinnovo. Su di lui, vista la grande stagione ci sono diverse squadre.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’ex Bari però tra le formazioni interessate a lui avrebbe intenzione di aspettare la Lazio, anche se non soprattutto per via di Baroni e del suo trascorso giovanile nella formazione della Capitale. Il club biancoceleste lo ha messo in cima alla lista per l’aggiunta di un altro centrocampista, scartando almeno momentaneamente le altre ipotesi (Alcaraz in testa).

La Fiorentina aveva sondato, come raccontato già diverse settimane fa, e continua ad apprezzare il profilo. Possiamo aggiungere che anche il Bologna ha chiesto informazioni nelle ultime ore, ma Folorunsho aspetta la mossa della Lazio.