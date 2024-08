Esclusiva SI Pedullà: “Il Manchester United si è informato su Ederson”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, alcuni dirigenti del Manchester United, oggi a Zingonia nella sede dell’Atalanta per alcune pratiche riferite al trasferimento di Hojlund avvenuto l’estate scorsa, avrebbero chiesto informazioni sul centrocampista brasiliano Ederson.

Uno scambio cordiale di informazioni sulla posizione del centrocampista ex Salernitana apprezzato dagli inglesi. L’Atalanta ha risposto serenamente, visti gli ottimi rapporti tra i due club, ma per un trasferimento se ne riparlerà nelle prossime sessioni. I contatti, magari, andranno avanti nei prossimi mesi. Intanto va registrato il piccolo sondaggio dei Red Devils.

Tra i due club, proprio in riferimento all’affare che ha portato il centravanti danese in Inghilterra ci sono ottimi rapporti.