Pedullà: “Bologna, chieste informazioni al Sassuolo per Laurienté”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Bologna si starebbe muovendo per un esterno. I rossoblù, pur senza conferme ufficiali sull’entità dell’infortunio di Cambiaghi, sarebbero alla ricerca di un giocatore nello stesso ruolo per sostituire l’ex Empoli.

Nelle scorse ore, i dirigenti del Bologna avevano chiesto informazioni anche al Napoli sulla situazione di Cyril Ngonge e nelle scorse ore avrebbero fatto lo stesso col Sassuolo per Laurienté. Sull’esterno francese dei neroverdi (protagonista negativo nel weekend in Serie B) ci sarebbe forte l’interesse dell’Olympique Marsiglia di De Zerbi. Laurienté gradirebbe però restare in Italia.

Situazione da monitorare.