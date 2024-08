Sinner, ora è ufficiale: il grande giorno è vicinissimo, tra poche ore sapremo tutto

Dopo la vittoria al Masters di Cincinnati, per Jannik Sinner si avvicina un altro momento molto atteso. Segnatevi tutti questa data

Un altro trionfo per Jannik Sinner. A Cincinnati, l’azzurro ha conquistato il quinto stagionale, il secondo in un Masters, imponendosi, come da pronostico, in finale su Francis Tiafoe in due set (7-6; 6-2).

Una bella soddisfazione per Jannik che si era presentato a Cincinnati in condizioni non ottimali dopo il ko con Rublev a Montreal con il riacutizzarsi del fastidio all’anca che si è rivelato, fortunatamente, non grave. Partita dopo partita, la condizione dell’azzurro è salita e, in finale, contro un avversario ampiamente alla portata, Sinner ha concretizzato i progressi mostrati in precedenza nelle vittorie con Rublev e Zverev.

In particolare quest’ultima ha regalato all’azzurro un’altra certezza, quella di restare numero uno del ranking Atp anche al termine dello Us Open, indipendentemente dal risultato ottenuto nell’ultimo Major dell’anno. Considerato il ko di Alcaraz all’esordio a Cincinnati e la concomitante defezione di Djokovic (cui ora saranno scalati anche i punti della vittoria a Flushing Meadows del 2023), solo Zverev avrebbe potuto superarlo in caso di doppia affermazione al Masters dell’Ohio e allo Us Open.

Sinner, il momento è vicino: la data da ricordare

Us Open che comincerà lunedì 26 agosto con la finale prevista domenica 8 settembre. Come sempre, uno dei momenti più attesi prima dell’inizio di ogni torneo è il sorteggio del tabellone che definirà il possibile cammino di tutti i favoriti per la vittoria finale.

In particolare, il sorteggio dei tabelloni dello Us Open dei tornei maschile e femminile è previsto giovedì 22 agosto alle 18, ora italiana. Lo hanno comunicato gli organizzatori del torneo. Si comincerà con quello femminile. Non è prevista la diretta tv e streaming dell’evento. Per seguirlo vi consigliamo gli aggiornamenti via social che saranno pubblicati man mano che si procede con le estrazioni.

Sinner ha già qualche certezza. Da testa di serie numero uno del seeding maschile, Jannik può incrociare Djokovic solo in finale. Nella potenziale semifinale, invece, potrebbe affrontare Zverev o Alcaraz, quest’ultimo capitato dalla sua parte sia al Roland Garros che a Wimbledon.

Attenzione ai possibili accoppiamenti al primo turno dove non è escluso un possibile derby azzurro con Berrettini, Sonego, Darderi o Fognini. Al terzo turno, Jannik può capitare con una testa di serie posizionata tra la 25esima e la 32esima posizione ovvero Arnaldi, Cobolli, Bublik, Jarry, Lehecka, Popyrin, Cerundolo e Draper. Agli ottavi sfida potenziale con chi è posizionata tra il 13esimo e il 16esimo posto (Rune, Shelton, Paul, Korda). Ai quarti potrebbero esserci Medvedev, Rublev, Ruud o Hurkcaz.