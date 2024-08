Asse Atalanta-Torino: Bellanova in nerazzurro, Pedersen presto granata

Raoul Bellanova nelle prossime ore sarà annunciato come nuovo calciatore dell’Atalanta. Ennesimo colpo del club del presidente Percassi, che dopo gli arrivi di Zaniolo, Brescianini, Godfrey, Retegui, Samardzic e Sulemana, ha chiuso per il settimo rinforzo dal Torino: 20 milioni più 4 di bonus per l’ex Inter, con l’esterno destro italiano preferito a Wesley Flamengo dopo i mancati accordo con il club brasiliano.

Una cessione che ha fatto imbufalire i tifosi del Torino, con il presidente granata, Urbano Cairo, che ha replicato dopo la partenza di Bellanova seguita a quello dell’ex capitano, Alessandro Buongiorno, al Napoli: “Lui voleva andare via: ne abbiamo tanti di valore, non tengo giocatori che vogliono andare. Io ho messo di tasca mia 72 milioni nel Toro! Non sono un pozzo senza fondo”.

Dopo la partenza di Bellanova, il DS Vagnati ha praticamente chiuso per il classe 2000, ex Sassuolo, rientrato al Feyenoord dopo la retrocessione in neroverde, Marcus Pedersen, desideroso di tornare in Serie A. Operazione ai dettagli, da circa 5 milioni più eventuali bonus.