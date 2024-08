Como scatenato, dopo il ko con la Juve in arrivo 3 rinforzi

Dopo il sonoro 3-0 all’esordio contro la Juventus, il Como è pronto a chiudere in questa settimana 3 colpi di mercato grazie al lavoro del tecnico Cesc Fabregas. I lariani sono pronti ad accogliere l’ex capitano del Barcellona, Sergi Roberto, attualmente svincolato e pronto a firmare un contratto biennale.

Fatta anche per il gioiellino classe 2004 del Real Madrid e in gol in Champions League la scorsa stagione contro il Napoli, Nico Paz, che firmerà un contratto pluriennale: arriverà dalle Merengues a titolo definitivo, per una cifra vicina ai 7 milioni di euro con la recompra in favore del club spagnolo.

E poi sarà il turno del talento argentino classe 2003, reduce dal prestito al Las Palmas, Maximo Perrone, del Manchester City che si sta avvicinando a piccoli passi al club biancoblù, che vuole ripartire immediatamente dopo il passo falso dello Stadium.