Fiorentina, Palladino: ” Abbiamo fatto errori che non ho visto nemmeno in allenamento”

L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato a Sky dopo il 3-3 contro la Akademia Puskas in Conference League.

Sull’approccio alla partita e i due gol presi dalla Fiorentina in avvio: “Partenza inspiegabile, ho visto degli errori tecnici che nemmeno in allenamento. Poi siamo stati bravi a rimanere in gara, a riaprirla e poi a rimontare, mi è piaciuto lo spirito, peccato per il gol preso sul piazzato, c’è tanto rammarico e tanto da migliorare. Siamo ancora indietro, fragili, non abbiamo ancora identità di squadra. Serve pazienza“.

Sulla Fiorentina cantiere aperto, Palladino ha dichiarato: “Alcuni sono arrivati alla spicciolata come Quarta, Colpani, Amrabat, e affrontiamo squadre che sono molto più avanti, anche se questo non è un alibi. Chiedo ai ragazzi di metterci qualcosa in più e alla società di darmi una mano, ma sapevamo che cambiando tanto non sarebbe stato facile né veloce“.

Sulla prestazione di Moise Kean, autore del suo primo gol di Fiorentina: “Lui e Dodò hanno dato una spinta forte alla squadra, vorrei vedere da parte di tutti questo atteggiamento e oggi non l’ho visto, saprò io parlare con chi non mi è piaciuto e mettere a posto le cose“.

Su ciò che Palladino cerca ancora dal calciomercato sulla sua Fiorentina: “Ci vogliono le caratteristiche, la società sa dove intervenire e ci muoviamo in sintonia. In alcune posizioni siamo un po’ carenti. In difesa, in mezzo al campo, sugli esterni. So che ci viene messo tanto impegno, so che arriveremo al 30 agosto con una rosa completa. Poi vorrei vedere solidità, in questo momento siamo un po’ una via di mezzo, le vie di mezzo non servono a nulla. È una squadra assemblata in pochi giorni e si lavora insieme da poco, con giocatori nuovi che si stanno conoscendo. E’ anche normale. Non possiamo pretendere troppo, ma sono sicuro che presto faremo meglio“.