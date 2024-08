Sainz lancia l’allarme: l’annuncio scombussola i tifosi

Carlos Sainz ed un annuncio che ha davvero lasciato a bocca aperta: certe parole dal pilota spagnolo nessuno se le aspettava

Un futuro finalmente chiaro. Carlos Sainz correrà per la Williams l’anno prossimo. E poco importa se la decisione di accettare ufficialmente la corte della scuderia di Grove è arrivata per molti in ritardo. Intanto il pilota in uscita dalla Ferrari è tornato a parlare ed il suo annuncio ha lasciato di stucco in molti.

Carlos Sainz nelle scorse ore si è voluto sbilanciare su temi legati sì alla pista ma che vanno oltre, che riguardano i piloti e ciò che rimane lontano il caos delle corse domenica dopo domenica. Il #55 della Ferrari ha detto la sua riguardo ad una vicenda che ha fatto – nel recente passato – assai discutere nel paddock. Il rapporto tra piloti: in particolar modo quello tra Lando Norris e Max Verstappen.

Rivali in pista, grandi amici – almeno fino a qualche tempo fa – fuori. In occasione del GP d’Austria andato in scena al Red Bull Ring lo scorso 30 giugno, Carlos Sainz ha chiuso terzo dietro Russell e Piastri. Ciò che ha monopolizzato l’attenzione di tutti, però, è stato il duro, durissimo scontro tra Verstappen e Norris, con quest’ultimo costretto al ritiro dopo delle manovre decisamente eccessive da parte del tre volte campione del mondo.

Scontro feroce in pista: Sainz ne parla ancora

L’inglese aveva sbottato nel dopo gara, pretendendo le scuse – mai arrivate – dall’amico e pilota della Red Bull. Una questione chiusasi pochi giorni dopo con il dietrofront di Norris che ha minimizzato l’accaduto, nonostante a conti fatti ad avere torto – anche a detta dei giudici di gara – fosse stato proprio Verstappen.

Sainz conosce bene entrambi, è stato compagno di scuderia di tutti e due, ha detto la sua a riguardo. “Siamo cresciuti tutti insieme nelle categorie inferiori, ci conosciamo da molti anni, ci rispettiamo e ammiriamo molto“, ha detto il figlio d’arte all’edizione spagnola del quotidiano ‘GQ’. Ma Sainz è andato oltre spiegando come sia da scindere ciò che succede in pista da quello che, alla fine, ti rimane dentro dopo la gara della domenica.

“Rispetto l’uomo che mi sta accanto e dove è arrivato per arrivare a competere con me per le vittorie in F1. Porta a rispettarci reciprocamente. Ma come avete visto in Austria appena c’è un attrito, un contatto, il rispetto si perde molto rapidamente“. Il riferimento al sopracitato scontro in pista tra Norris e Verstappen, con quest’ultimo finito al centro di un mare di critiche e bersagliato dai suoi stessi colleghi. “A volte i piloti attraversano un periodo di crisi, non vanno d’accordo. Con il tempo, poco a poco, svanisce tutto“. Ed è così che, in effetti, sembra (almeno all’apparenza) essere andata tra Norris e Verstappen, da quasi due mesi a questa parte.