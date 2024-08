ESCLUSIVA SI Roma, in arrivo un colpo arabo: in chiusura Saud Abdulhamid dall’Al-Hilal

Come vi abbiamo anticipato questa mattina, per il mercato in entrata della Roma è spuntato il nome di Saud Abdulhamid dell’Al-Hilal, club della Saudi Pro League.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, i giallorossi sono ora in chiusura per il suo acquisto:: i l giocatore attende l’ok per viaggiare verso l’Italia e siglare il contratto per giocare in Serie A. Classe ’99, è un terzino destro cresciuto nell’Al-Ittihad e passato all’Al-Hilal nell’estate 2022. Vanta 28 presenze ed una rete con la nazionale araba allenata da Roberto Mancini.