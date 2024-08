Marquez gode dopo l’annuncio: colpo durissimo per Bagnaia

Marc Marquez, ancora a secco di vittorie nel 2024, affila le armi in vista dei prossimi impegni. Una previsione lo favorisce

Si è fatto, si fa e si farà ancora un gran parlare di quello che sarà il Motomondiale del 2025, quello che vedrà Marc Marquez nello stesso box Ducati ufficiale con Pecco Bagnaia, il bi campione del mondo in carica e leader del campionato in corso. Dopo aver vinto la concorrenza di Jorge Martìn per un posto in Factory, il 31enne di Cervera sta tentando di onorare al massimo i restanti mesi a bordo della Desmosedici GP23, non esattamente la creatura di ultima evoluzione della casa di Borgo Panigale.

In attesa che il ‘Cabroncito’ possa lottare ad armi pari col piemontese – e con Fabio Di Giannantonio, il centauro del VR46 Rcing Team che nel 2025 avrà a disposizione la stessa moto aggiornata – si guarda alle statistiche del Mondiale in corso. Una campionato che ha visto lo spagnolo leader incontrastato delle rimonte, dei sorpassi ma anche delle cadute.

A quanto pare, Marquez ha effettuato la bellezza di oltre cento sorpassi nelle gare fin qui disputate. Un dato che certifica le indubbie qualità del pilota ma che nasconde anche l’avvenuta necessità di dover recuperare dalla retrovie una posizione sulla griglia di partenza spesso deludente.

Marquez vincitore, in Gresini c’è una certezza

Anche nell’ultimo Gran Premio d’Austria, l’iberico è risalito dalla 13esima alla quarta posizione finale a causa di un contatto al via con Franco Morbidelli. In stagione restano scolpite nella memoria le rimonte a Le Mans (dove è risalito di nove posizioni), in Catalunya (da 10° a 3°), al Sachsenring (da 9° a 2°) e nella stessa Austria (da 13° a 4°).

“Nei sorpassi e nelle cadute siamo leader. Vediamo se riusciamo a diminuire sia i primi che le seconde: vorrà dire che saremo avanti e cadremo di meno“, ha detto Marc al termine dell’ultima gara. Ormai virtualmente fuori dai giochi per la lotta al titolo iridato (275 i punti del leader Bagnaia contro i 192 dello spagnolo, quarto in classifica generale) Marquez punta alla vittoria di tappa, come si direbbe nel ciclismo.

Un’affermazione che da un lato è nell’aria, ma dall’altro sembra ancora un miraggio, considerando il passo gara della sua moto rispetto a quello delle altre Ducati. Tuttavia dal suo team si levano voci di grande ottimismo per l’immediato futur. Una vittoria arriverà, è solo questione di tempo.

“Marquez non lascerà il nostro senza ottenere una vittoria, sicuramente no – ha dichiarato ad ‘AS’ il team manager della Gresini Racing, Michele Masini -. “Ho messo la mano sul fuoco, non una ma entrambe. Dove ci sono più possibilità? Non lo dico perché la sua vittoria sarà il naturale risultato di una crescita. Adesso l’importante è essere costanti e stare sempre vicino ai primi”, ha concluso il dirigente.