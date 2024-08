Schumacher, ritorno speciale: corre con il figlio

Nel mondo dei motori è giunta una piacevole notizia che farà felici tutti gli appassionati: nel mirino Schumacher

La famiglia Schumacher è una delle più note ed importanti all’interno del mondo dei motori visto che gode di tanti esponenti che sono diventati celebri in questo sport. Il più noto è ovviamente Michael che al termine di una carriera leggendaria è diventato una vera e propria icona della Formula 1 soprattutto per i sette titoli mondiali vinti e per i grandiosi traguardi in particolare con la Ferrari, scuderia della quale è uno dei miti assoluti.

Anche altri membri della famiglia Schumacher sono però legati al mondo dei motori, come Mick, secondogenito (ma primo maschio) proprio di Michael, che nonostante la giovane età sta cercando di imporsi nelle più prestigiose corse del pianeta e vanta anche un’esperienza in Formula 1 alla guida della Haas nel 2021 e nel 2022 in attesa di provare a rientrare nel giro. È celebre anche Ralf, fratello di Michael che ha gareggiato per ben dieci anni in F1 con la Jordan, la Williams e la Toyota.

I tifosi di Ralf Schumacher possono sorridere: ritorno in pista con il figlio David

Ed è proprio Ralf Schumacher che in questi ultimi giorni è tornato sotto ai riflettori. L’ex pilota tedesco in F1 con Jordan, Williams e Toyota tra il 1997 e il 2007 ha fatto gioire i suoi fan perché ha deciso di tornare alla guida di una vettura per una gara molto attesa che lo ha visto protagonista assieme a suo figlio David.

Nelle ultime settimane Ralf è stato al centro di molte notizie di cronaca ma quasi esclusivamente al di fuori del mondo dei motori e dello sport in generale. A luglio infatti aveva fatto un annuncio pubblico nel quale rendeva noto a tutto il mondo la sua omosessualità, questo nonostante un matrimonio di quasi 15 anni con Cora Brinkmann e la nascita nel 2001 del figlio.

Tuttavia, questi discorsi legati all’orientamento sessuale e al coming out del fratello di Michael sono stati messi da parte in questi ultimi giorni quando Ralf e suo figlio David hanno gareggiato insieme al Nürburgring vincendo una gara della Prototype Cup Germany. Per tutti i tifosi rivederlo indossare casco e tuta per rimettersi alla guida di una vettura per una gara dopo circa dodici anni è stato motivo di gioia e sui social sono arrivati molti complimenti tanto al padre quanto al figlio per il bel risultato.