Tifosi Ferrari in festa, annuncio lampo: Hamilton sarà campione

Lewis Hamilton campione con la tuta della Ferrari? Si può. L’annuncio dell’esperto non lascia spazio all’interpretazione

Archiviata la pausa estiva, la Formula 1 riparte questo fine settimana dall’Olanda ma lo sguardo di molti appassionati ed addetti ai lavori è già rivolto alla stagione che verrà. C’è grande curiosità, in particolare, per quello che sarà il matrimonio tra Lewis Hamilton e la Scuderia Ferrari. Un rapporto a lungo desiderato da entrambe le parti e concretizzatosi durante lo scorso inverno, con un annuncio ufficiale arrivato nella serata di giovedì 1° febbraio.

Come normale che sia, il futuro approdo del sette volte iridato a Maranello è un argomento sempre d’attualità nel paddock e sui social. Soprattutto tra i supporters del Cavallino Rampante, i quali non hanno tutti accolto la notizia allo stesso modo: c’è chi lo ha fatto con grande entusiasmo, ritenendo Lewis l’uomo giusto per riportare la Ferrari a un titolo mondiale che manca da oltre quindici anni; ma c’è anche chi l’ha fatto in maniera abbastanza fredda, ritenendo che i vertici della Rossa avrebbero fatto meglio a rinnovare Carlos Sainz anziché puntare su un pilota che arriverà in Italia a quarant’anni inoltrati.

Hamilton alla Ferrari, ma con quali prospettive? La ‘sentenza’ dell’esperto fa gioire i fan del Cavallino

Insomma, c’è un po’ di divisione all’interno dell’ambiente ferrarista. Quel che è certo è che il nativo di Stevenage atterrerà a Maranello con l’obiettivo di entrare nella storia più di quanto non lo sia ora. L’ottavo titolo lo renderebbe, infatti, il pilota più vincente di sempre, staccando Michael Schumacher nella speciale graduatoria di coloro che hanno ottenuto più Mondiali in carriera.

Se il britannico riuscirà a tagliare tale traguardo soltanto il tempo potrà dirlo, intanto, nelle ultime ore, le dichiarazioni di una figura autorevole del paddock hanno acceso l’entusiasmo anche dei supporters più scettici.

Il personaggio in questione è Eddie Jordan, ex boss dell’omonimo team attivo in Formula 1 tra il 1991 e il 2005. Secondo il 76enne irlandese, Hamilton e la Ferrari saranno protagonisti di un 2025 al top. “Lewis tornerà ai suoi massimi livelli e l’anno prossimo tornerà a lottare per il Mondiale, e chiunque dica il contrario si sbaglia“, ha affermato Jordan in un suo intervento al podcast Formula For Success.

La Ferrari sarà una grande squadra il prossimo anno e si godrà la presenza di Hamilton secondo l’esperto, che poi sottolinea come “Lewis dirà loro di guardare cosa sta facendo la Mercedes, di non preoccuparsi, che possono battere Russell e tutti gli altri, e lo faranno. Anche la Mercedes sarà forte, ma la Ferrari sarà incredibilmente forte“, ha infine aggiunto il classe ’48 di Dublino. Staremo a vedere se effettivamente così sarà.