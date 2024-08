UFFICIALE – El Bilal Touré lascia l’Atalanta. Il ds dello Stoccarda: “Ci mancava uno così”

El Bilal Toure dice addio all’Atalanta: ora è ufficiale. L’attaccante va allo Stoccarda in prestito con diritto di riscatto: “Atalanta BC comunica di aver ceduto a VfB Stuttgart – a titolo temporaneo con diritto di opzione – le prestazioni sportive del calciatore El Bilal Touré, 22enne attaccante maliano. Il Club augura a El Bilal le migliori soddisfazioni per questa nuova esperienza professionale in Germania”.

Il direttore sportivo dello Stoccarda, Fabian Wohlgemuth, ha detto: “Ci aspetta una stagione impegnativa con partite di Bundesliga, Coppa DFB e Champions League. Vogliamo avere più personale possibile per questo. Con El Bilal Touré ora abbiamo un’altra opzione forte per il nostro gioco offensivo. El Bilal ha dimostrato le sue qualità in Francia, Spagna e più recentemente all’Atalanta in Italia. È un tipo di giocatore che non avevamo avuto con noi prima e, con la sua velocità eccezionale, apporta un elemento molto importante al nostro gioco offensivo. Siamo lieti che in futuro indosserà la maglia del VfB e gli diamo un caloroso benvenuto nel VfB”.