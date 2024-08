Colpaccio Ferrari, Vasseur ne ha preso un altro: soffiato alla Red Bull

La Ferrari è pronta a regalarsi una novità importante per l’anno prossimo: super colpo direttamente dalla Red Bull

Il 2026 sarà sicuramente l’anno di svolta per la Formula 1, la stagione che tutti i tifosi aspettano per assistere ad un probabile mescolamento delle forze in pista. Dall’approdo ufficiale di Audi che – si vocifera – potrebbe iniziare ad accelerare i tempi già l’anno prossimo fino al mercato piloti che ha già fornito diversi spunti interessanti.

Fari puntati soprattutto in casa Ferrari dove il lavoro di Frederic Vasseur sembra promettere decisamente bene per il Cavallino Rampante. La firma di Lewis Hamilton è stato il primo grande tassello per tornare a vincere già a partire dal 2025. Con buona pace di Carlos Sainz che dopo mesi di dubbi e titubanze ha alla fine scelto la Williams, l’approdo del sette volte campione del mondo a Maranello ha un significato particolare. In termini di numeri ma anche prestigio. Recentemente Hamilton è tornato a brillare in pista, arrivando a vincere sia a Silverstone che a Spa (grazie alla squalifica di Russell) con una Mercedes finalmente competitiva ad alti livelli, al pari della McLaren.

Ed in attesa di novità rilevanti per le prestazioni delle SF-24 di Leclerc e Sainz, chi deve cercare di tenere botta e resistere agli attacchi esterni è sicuramente la Red Bull. Un periodo nero per la Scuderia di Milton Keynes, rimasta a galla solo grazie all’infinito talento di Max Verstappen. In attesa di scoprire se l’olandese riuscirà a mantenere il vantaggio nella classifica piloti, diversi cambiamenti hanno caratterizzato il team austriaco. Su tutti, quello di Adrian Newey.

Bye bye Red Bull: lo prende subito la Ferrari

Si è parlato a lungo di come il genio dell’aerodinamica potesse approdare in Ferrari nel 2025: ancora non è chiaro se ciò avverrà. Aston Martin e Alpine, grazie a Briatore, appaiono ora come ora in vantaggio. Ma la Ferrari e Frederic Vasseur stanno comunque per portarsi a casa un grande colpo dalla Red Bull.

In una recente intervista a ‘Formulapassion.it’ il Team Principal della Ferrari non si era nascosto, parlando dei cambiamenti già concretizzati dalla Scuderia di Maranello. Un organico, dunque, già abbondantemente rinforzato: “Abbiamo fatto tante assunzioni negli ultimi mesi, anche se non le abbiamo messe in primo piano. Circa 50-60 dipendenti“. Il francese, secondo la testata, non sembra essersi fermato qui e l’ultima novità arrivata direttamente dai rivali della Red Bull.

Frederic Cazals sarà certamente una pedina fondamentale per lo sviluppo delle prossime vetture in quel di Maranello. L’ingegnere transalpino ha lavorato dal 2021 in Red Bull, dal settembre 2022 era l’ingegnere aerodinamico della scuderia di Milton Keynes. Una chiave fondamentale in ottica aerodinamica, di CAE e CAD e con un background rilevante in ambito aerospaziale.