Inzaghi: “Dopo il Genoa ero tranquillo. Lautaro? Spero di riaverlo con l’Atalanta”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato al termine della sfida giocata dai nerazzurri contro il Lecce a San Siro e vinto 2-0 dai nerazzurri. Queste le sue parole: “La fame chiaramente ci vuole sempre” – le sue parole a Sky – “ma ero abbastanza tranquillo. I ragazzi si stanno allenando bene, sabato a Genova secondo me abbiamo fatto una buona gara. C’erano stati segnali e abbiamo preso poi due gol da evitare, ma ho visto una squadra che si era impegnata. Questa settimana non c’era contentezza, è normale perché siamo l’Inter e vogliamo sempre vincere. Però avevo visto segnali importanti, il Genoa aveva fatto un’ottima partita ma il pareggio non ci soddisfava”.

Si parla di Lautaro Martinez “Non lo so, il ragazzo venerdì mattina si è svegliato col dolore. Giovedì aveva terminato l’allenamento, poi si è svegliato con un problemino e abbiamo deciso di non rischiarlo. Avrebbe voluto esserci, ma siamo alle prime partite ed è normale a inizio stagione: ho la fortuna di avere altri giocatori, cercheremo di recuperarlo per venerdì”.

Sul turnover ha poi concluso: “I cambi al 72′ penso siano stati un caso, stavamo gestendo bene nel secondo tempo. Stasera ne avevo otto in panchina, li ho mandati a scaldare tutti all’intervallo. Ho la possibilità di scegliere, in questo momento con una partita a settimana possiamo allenarci con più continuità: abbiamo avuto qualche contrattempo ma stiamo lavorando bene, come dico io perché i ragazzi sono seri e lavorano sempre per il bene dell’Inter”.