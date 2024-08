Primavera 1, alle 16:30 Cremonese-Roma in esclusiva su Sportitalia

Alle 16.30 il calcio d’inizio di Cremonese-Roma, match valido per la seconda giornata del campionato di Primavera 1, che sarà visibile in esclusiva sul canale 60 di Sportitalia, anche in streaming, o in alternativa anche in streaming scaricando la app di Sportitalia.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

CREMONESE: Federico, Duca, Prendi, Nahrudnyy, Lottici Tessadri, Gabbiani, Faye, Lordkipanidze, Triacca, Zilio, Gashi.

A disp.: Sayaih, Malovec, Marino, Tavares, Cantaboni, Pavesi, Paganotti, Rama, Bassi, Sivieri.

All. Elia Pavesi

ROMA (4-3-2-1): Marin; Mannini, Seck, Golic, Reale; Coletta, Romano, Tumminelli; Graziani, Marazzotti; Misitano.

A disp.: Marcaccini, Stomeo, Levak, Mlakar, Mirra, Cama, Di Nunzio, Della Rocca, Litti, Sugamele, Marchetti. All. Gianluca Falsini

Arbitro: Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo

Assistenti: Matteo Cardona – Nicola Di Meo

