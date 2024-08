Colpo Vanoli: Torino-Atalanta 2-1, nonostante Retegui. Il Venezia ferma la Fiorentina: 0-0

Il Torino abbatte l’Atalanta di Gasperini, il Venezia ferma la Fiorentina: le partite delle 18:30 regalano qualche sorpresa ribaltando i pronostici della vigilia.

Torino-Atalanta: colpo Vanoli, a Gasp non basta Retegui

Partita frizzante quella fra Torino ed Atalanta. Nel primo tempo, passano in vantaggio i bergamaschi con una gran bella girata di testa di Mateo Retegui, abile a sfruttare un cross preciso di Zappacosta. I granata, che erano andati vicini al vantaggio con Lazaro, riescono però a rifarsi subito con un’invenzione di Che Adams, che serve Ilic: 1-1.

Al 51′ è lo stesso scozzese a mettersi in proprio: difesa nerazzurra sorpresa dal lancio di Coco, Ilic serve Zapata, che calcia, Carnesecchi respinge e Che Adams rifinisce da due passi.

La reazione della Dea è veemente, con il palo colpito da De Keteleare. Protagonista anche Milinkovic-Savic, che in extremis neutralizza Pasalic dagli 11 metri. Spazio a Torino anche alla contestazione dei tifosi granata, che chiedono conto a Cairo di alcune scelte di mercato come quella contestatissima di cedere Bellanova negli ultimi giorni, proprio all’Atalanta.

Fiorentina-Venezia: super Joronen, Di Francesco fa il primo punto

Fiorentina-Venezia è innanzitutto l’occasione per i tifosi viola di esprimere il proprio disappunto: è la giornata in cui Nico Gonzalez ha completato l’iter per trasferirsi alla Juventus. Nel primo tempo diverse occasioni da ambo le parti. Al 19′ pericolosi i lagunari, inserimento di Idzes che è pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la palla va alta. Grande parata di Joronen ad evitare la rete di Kouamé. Protagonista ancora Joronen sui tentativi di Parisi e Richardson.

Primo punto per Di Francesco che rilancia così il morale e le ambizioni del suo Venezia. Esordio anche per Nicolussi Caviglia, arrivato in settimana e subentrato nel corso del secondo tempo.