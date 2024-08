Fiorentina, Palladino: “Contestazione? Nessuna pressione. E il mercato non ci distrae”

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino , ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato dai viola contro il Venezia.

Ecco le sue parole, all’insegna della calma: “ Difficoltà? Quelle ci sono in ogni partita. Oggi devo fare i complimenti alla squadra perché ho visto uno step di crescita dal punto di vista della fase di non possesso. Ho visto grande applicazione da parte di tutto, abbiamo rischiato zero nel primo tempo se non qualche palla laterale. C’è da migliorare, nella fase di gioco soprattutto. Stiamo ricostruendo, serve pazienza. In vista di giovedì m i aspetto diversi miglioramenti, lavorerò al meglio per arrivare pronti. Ci teniamo, dovremmo fare il nostro gioco con il giusto atteggiamento”.