Michael Schumacher, scatto dolcissimo: lo riconoscete?

Una foto davvero dolce e commovente quella pubblicata sui social, che riguarda Michael Schumacher e un altro protagonista dei motori

Quando si parla di Michael Schumacher è sempre tutto assolutamente emozionante e commovente. Perché fa male ricordare i traguardi, la classe e le vittorie raggiunte dal pilota tedesco, sette volte campione del mondo in Formula 1, sapendo come sta vivendo oggi il Kaiser.

Ormai è nota a tutti la situazione clinica di Schumacher. Dal terribile incidente occorsogli durante una sessione di sci in famiglia, sulle alpi di Meribel in Francia, il tedesco è costretto a restare nella propria abitazione ed affrontare terapie quotidiane. Schumi cadde rovinosamente sbattendo la testa su delle rocce, incidente che lo portò a diversi interventi aprendo un capitolo completamente diverso della propria vita.

I pochi che hanno il permesso di far visita a Schumacher nella residenza hanno fatto intendere che Michael non sia più lo stesso, profondamente segnato (nel fisico e nella mente) proprio dall’incidente in questione. Un vero dramma, che ha colpito soprattutto i tifosi della Ferrari che lo hanno sostenuto e osannato durante la sua epopea vincente con la Rossa.

Schumacher, spunta la foto con il giovanissimo pilota

Ogni tanto gli utenti sui social network si divertono a lanciare e riscoprire alcune immagini davvero interessanti e datate proprio riguardanti Schumacher. Qualche giorno fa era stata svelata una tenera foto di Michael in compagnia della moglie Corinna Betsch nel paddock Ferrari, durante la carriera automobilistica del tedesco.

L’ultima foto che viene a galla è davvero sorprendente. La giornalista Patricia Montero, esperta in motorsport, sul suo account di X ha pubblicato l’immagine di Schumacher, diversi anni fa, che tiene in braccio durante una cena un bambino con lo sguardo vispo e dal sorriso innocente. Solo i più attenti ed esperti di motori avranno riconosciuto il piccolo.

Ebbene il giovanissimo fan che viene coccolato da Schumi è niente popò di meno che Jack Doohan. Ovvero il pilota classe 2003 che debutterà in Formula 1 il prossimo anno con la Alpine. Evidentemente l’ex campione tedesco aveva legami con la famiglia di Doohan, in particolare con il papà Mick, ex centauro della classe 500 di motociclismo.

Lo scatto dovrebbe risalire a circa 15 anni fa, quando Doohan era ancora un bambino e Schumacher stava terminando la sua carriera da pilota dopo i tanti trionfi e record. Lo stesso pilota australiano aveva già postato questa tenera foto nel gennaio 2023 su Instagram, nell’occasione del compleanno di Schumi stesso.