Ultim’ora Tamberi, messaggio da brividi: è già virale

Lo sfortunato campione di Civitanova Marche, più che mai divisivo coi suoi atteggiamenti, ha fatto di nuovo notizia

Lui è fatto così. O si ama, o si odia. Un campione divisivo al di là dell’orgoglio di vederlo difendere, mettendo a repentaglio anche la sua salute, i colori azzurri nelle grandi manifestazioni internazionali. Gianmarco Tamberi è il volto estroverso, magari eccessivo, istrionico – e chi più ne ha più ne metta – dello sport italiano.

Già capace di trionfare sia alle Olimpiadi che ai campionati europei che ai Mondiali, l’astista marchigiano ha dalla sua un palmarès grazie al quale deve essere considerato di diritto come uno dei più grandi sportivi italiani di sempre. Eppure…eppure per molti non è scattata la scintilla nei suoi confronti. Colpa di alcuni comportamenti ed atteggiamenti giudicati di volta in volta come vittimistici, egoistici, alla ricerca costante di un attenzione che deve essere sempre massima nei suoi confronti.

Ciò che è accaduto durante diversi giorni prima della finale del salto in alto a Parigi 2024 è stato l’emblema di un personaggio che andrebbe accettato coi suoi pregi e i suoi difetti, ma senza che sia messa in dubbio la sincerità del suo appassionato modo di vivere la sua disciplina.

Tamberi, provocazione e tenerezza: il post è virale

Il 32enne campione non è uno che si lascia scivolare le critiche addosso, ignorandole o voltandosi dall’altra parte. Non appena se ne presenta l’occasione, magari usando un po’ di ironia e sarcasmo, l’astista tende sempre a rispondere. Non tirandosi mai indietro soprattutto quando si tratta di difendere le sue scelte.

Ecco che allora la foto che lo ritrae intento a mangiare un gelato è certamente una risposta a tutti coloro che, anche prima di Parigi, avevano criticato la sua dieta eccessiva. Un regime alimentare che in effetti gli aveva fatto perdere davvero tanto peso. Forse troppo. Assieme alla foto, ‘Gimbo’ ha poi postato un’altra foto. Un’istantanea che lo vede abbracciato con la mamma, in lacrime, dopo il trionfo ai Mondiali del 2023.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)

Proprio con riferimento a quella kermesse, che chiuse il cerchio delle grandi vittorie internazionali del marchigiano, Tamberi ha ricordato le emozioni vissute. Senza dimenticare chi ha gioito con lui, accompagnandolo nel suo percorso di campione ‘sui generis’. Guascone sì, ma terribilmente dotato di un talento davvero fuori dal comune.