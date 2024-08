Lutto nel calcio italiano, tifosi in lacrime: purtroppo non ce l’ha fatta

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio, in particolar modo quello italiano: purtroppo non ce l’ha fatta

È purtroppo giunta una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare. Dopo una terribile malattia si è spento l’ex calciatore che, negli anni ’70, ha scritto pagine nello sport nostrano. Soprattutto nel calcio dove per i tifosi era considerato una vera e propria bandiera.

All’età di 66 anni si è spento Maurizio Tubaldo, ex giocatore del Padova e di moltissime altre squadre. Nativo di Rovolon (provincia di Padova) il 23 ottobre del 1957, era considerato un difensore centrale vecchio stile e soprattutto roccioso. Ha vestito la maglia dei biancoscudati in 57 occasioni andando a segno in una sola occasione. Non un gol qualunque visto che lo segnò al Parma all’epoca allenato da Cesare Maldini e dove militava un certo Carlo Ancelotti. A comunicare la triste notizia la sua famiglia.

Lutto nel calcio, addio all’ex difensore Tubaldo

Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di società come Belluno, Monselice, Giorgione, Venezia e Rovigo. Poi, nella stagione 90/91, la decisione di appendere per sempre le scarpette al chiodo. Una notizia che ha sconvolto la città ed i tifosi del Padova. Gli stessi che sono ancora scossi da un altro terribile avvenimento: la scomparsa di Umberto Marcato.

Dopo aver smesso con il calcio giocato ha iniziato la carriera di allenatore. Per ben 12 stagioni ha guidato gli allievi del Cittadella. Tra i giocatori che ha lanciato nel grande calcio anche Nicolò Cherubin (ex Bologna). Oltre al Cittadella ha allenato l’Ospedaletto Euganeo ed ha ricoperto il ruolo di vice allenatore nel Venezia, all’epoca guidato da Romanzini, e nel San Paolo (Longhi). Negli ultimi anni di carriera ha allenato i pulcini e gli esordienti in quel di Este.

Il prossimo 23 ottobre avrebbe compiuto 67 anni. Come citato in precedenza Tubaldo ha combattuto, a lungo, contro una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. A ricordarlo, poche ore dopo la sua morte, i vertici del Rovigo Calcio in occasione della presentazione della squadra per la nuova stagione. “Aveva stretto un fortissimo legame con la squadra e soprattutto con la città. Il nostro pensiero va alla sua famiglia che sta vivendo un terribile momento. Ringraziamo Maurizio per tutto quello che ha fatto per noi e con il nostro club” ha ricordato la società in una nota che ha toccato i tifosi.