Napoli, dopo Lukaku: offensiva per McTominay e non solo

Il profilo di Romelu Lukaku era da diverse settimane il preferito per rinforzare l’attacco azzurro, dopo che il mercato del Napoli ha ripreso a carburare con l’arrivo di David Neres. L’ex Roma ha dato priorità ai partenopei e nella giornata di ieri è stato chiuso l’accordo: affare con il Chelsea da circa 30 milioni di euro.

Il DS Giovanni Manna, poi, dopo la missione a Londra, è pronto ad accontentare le richieste del tecnico salentino, Antonio Conte, in attesa di trovare una quadra anche per Scott McTominay che rimane il primo nome per rinforzare il reparto a centrocampo con gli azzurri che dovranno anche trovare una soluzione per Michael Folorunsho da tempo nel mirino della Lazio.

La cessione dell’ex Verona e quella di Gaetano sempre più in orbita Cagliari sbloccheranno anche l’arrivo di Gilmour dal Brighton pronto a sbarcare in Serie A dopo che i Seagulls hanno chiuso per il doppio colpo Kadıoğlu-O’Riley.