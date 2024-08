Primavera 1, alle 18.30 Milan-Torino in esclusiva su Sportitalia

Qualche mese fa, questa partita valeva l’accesso ai playoff come fanalino di coda delle 6 big che si sarebbero contese il Campionato Primavera 1. Alle 18.30 Milan e Torino tornano a sfidarsi su Sportitalia, match valido per la seconda giornata del campionato di Primavera 1, che sarà visibile in esclusiva sul canale 60, o in alternativa anche in streaming scaricando la app di Sportitalia o qui sul nostro sito.

Ecco i due 11: