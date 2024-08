Ultim’ora Sinner, doppio addio: pronti i sostituti

Spuntano fuori i nomi dei sostituti per i ruoli di preparatore atletico e fisioterapista nello staff di Sinner dopo il doppio addio: ecco quali sono

Per Jannik Sinner gli ultimi giorni non sono stati certamente facili, nonostante alla fine non sia arrivata la squalifica per doping che avrebbe potuto minare in maniera grave, e forse del tutto irreparabile, la sua giovane e brillante carriera nel mondo del tennis.

Il tennista altoatesino era risultato positivo negli scorsi mesi al Clostebol, ma l’Itia (International Tennis Integrity Agency) lo ha scagionato per l’assenza di dolo prima del suo debutto agli US Open. Secondo i referti, la contaminazione è avvenuta dopo un massaggio effettuato su Sinner da parte del preparatore atletico Giacomo Naldi che si era messo una pomata sul dito dopo aver riportato la ferita.

Ciò è bastato a scagionare Sinner che ha espresso grande sollievo nella conferenza stampa di vigilia del suo debutto agli US Open, dove ci ha tenuto a ribadire la propria innocenza, affermando di aver agito sempre in maniera corretta. L’assoluzione ha scatenato varie reazioni e come era lecito aspettarsi c’è stato anche chi ne ha approfittato per attaccare il tennista altoatesino che, però, ha fatto orecchie da mercante, tirando dritto per la sua strada.

L’assoluzione, inoltre, ha portato grossi cambiamenti nello staff di Sinner che ha deciso di licenziare proprio il suo preparatore atletico Naldi e del fisioterapista Umberto Ferrara. Il tennista azzurro si è presentato agli US Open con i soli coach Vagnozzi e Cahill, ma si è messo già alla ricerca dei sostituti ed Eurosport ha rivelato chi potrebbero essere i sostituti di Ferrara e Naldi.

Staff Sinner, decisi i sostituti di Naldi e Ferrara: i dettagli

Il caso doping, chiusosi per sua fortuna con l’assoluzione, ha inevitabilmente preoccupato Jannik Sinner che non ci ha pensato due volte a cambiare il proprio staff. Dopo l’assoluzione, il tennista altoatesino ha licenziato il preparatore atletico Giacomo Naldi e il fisioterapista Umberto Ferrara e, secondo Eurosport, ha già scelto chi saranno i loro sostituti.

Per quanto riguarda il ruolo di preparatore atletico, il sostituto di Naldi potrebbe essere Marco Panichi, ex membro del team di un tennista del calibro di Novak Djokovic. Abituato a lavorare con tennisti di alto livello, Panichi non dovrebbe avere difficoltà ad abituarsi al metodo di lavoro di Sinner ed è la persona più indicata ad oggi per ottenere tale ruolo.

Non ci sono ancora, invece, nomi concreti per prendere il posto di Giacomo Naldi come fisioterapista. Considerata l’importanza di tale figura, tuttavia, è probabile che Sinner possa annunciare il nuovo fisioterapista prima della fine dell’annata e non resta altro da fare se non aspettare la conclusione dell’ultimo Slam per avere maggior informazioni.