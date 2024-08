Roma, ecco il nuovo baluardo difensivo Kevin Danso

Da alcuni giorni, la Roma spingeva per Kevin Danso che è stato chiuso in questi ultimi minuti come rivelato da Gianluigi Longari per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il DS Florent Ghisolfi ha accelerato per l’arrivo del difensore dal Lens pronto per la sua prima avventura in Serie A dopo essere stato a lungo nel mirino dell’Atalanta che poi ha virato su altri obiettivi.

Accontentate le richieste di Mister De Rossi che ha fortemente voluti altri rinforzi per la sua Roma al termine della partita persa contro l’Empoli. Nel weekend, i giallorossi saranno attesi da un banco di prova importante contro una Juventus che ha avuto la meglio di Como e Verona con due 3-0 che hanno spinto i bianconeri in testa alla classifica.

Cresciuto nelle Giovanili del Reading e del MK Dons, è volato in Germania all’Augusta per poi tornare al Southampton, prima dei trasferimenti al Düsseldorf e al Lens con cui ha collezionato 117 presenze, 4 gol e 6 assist.