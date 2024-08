Schumacher, nuova chance: arriva la decisione

Schumacher potrebbe approfittarne per tornare nel paddock. Ecco chi sta pensando di ingaggiarlo e quando

La Formula 1 ha archiviato anche il quindicesimo weekend di gare della stagione. In Olanda, sul circuito di Zandvoort, ha trionfato Lando Norris davanti al padrone di casa Max Verstappen. L’olandese campione del mondo in carica non è riuscito a tenere il passo del britannico e della sua McLaren che hanno concluso la gara con circa 20 secondi, a conferma delle attuali difficoltà della Red Bull.

Dietro di loro uno straordinario Charles Leclerc che, partito dalla quinta casella, ha chiuso al terzo posto al termine di una gara sofferta. Incredibile la resistenza del monegasco che ha mantenuto la posizione davanti ad Oscar Piastri quasi per tutta la gara, senza mai farsi recuperare nonostante il costante gap di circa un secondo dall’australiano.

Un weekend dunque molto positivo per McLaren e per Ferrari. Non si può dire lo stesso per la Red Bull che, con questa vittoria di Norris, inizia a temere lo spettro della riapertura del mondiale piloti e, soprattutto, di quello costruttori. Anche nelle retrovie è successo di tutto nel corso del weekend olandese. Un episodio, in particolare, potrebbe favorire Mick Schumacher.

Schumacher, possibile ritorno in Formula 1: le ultime

È una stagione nera per Logan Sargeant e per la Williams. Il team britannico ha conquistato finora soltanto 4 punti in classifica, grazie ai due noni posti di Alexander Albon a Monte Carlo e a Silverstone. Mai oltre il quattordicesimo posto e nessun punto, invece, per il suo compagno Logan Sargeant che, in Olanda, ha toccato il fondo mettendosi seriamente a rischio licenziamento.

L’incidente dello statunitense nel corso delle prove libere del GP d’Olanda ha fatto infuriare la dirigenza della Scuderia che aveva appena portato a Zandvoort un robusto pacchetto di aggiornamenti. Da qui l’idea di sostituire Sargeant, forse già dal prossimo weekend a Monza.

In cima alla lista ci sarebbe Mick Schumacher, al momento impegnato nel WEC con Alpine. Dietro di lui ci sarebbe l’idea Liam Lawson, per il quale tuttavia sarebbe necessaria una “trattativa” con Red Bull per il prestito. Salgono quindi le quotazioni del tedesco che aspetta una seconda chance in Formula 1 da ormai molto tempo. Paradossalmente per Mick potrebbe arrivare dopo che ne è sfumata un’altra, ovvero quella che avrebbe potuto portarlo proprio all’Alpine. Il team transalpino, invece, ha scelto Jack Doohan al posto di Ocon.