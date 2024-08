Serie B, la Reggiana è la nuova capolista

Si è aperta la terza giornata di Serie B. Un gol per tempo e 3 punti che valgono la momentanea vetta della classifica per la Reggiana che batte 2-0 il Brescia. E’ di Maggio al 5′ minuto il gol del 1-0. A 4 dal termine è poi Portanova in contropiede a firmare il gol della sicurezza. Vittoria in rimonta che vale il momentaneo secondo posto poi per la Salernitana che passa già al 1′ minuto con Simy, prima di essere raggiunta 180 secondi dopo dall’ex Tutino che fa 1-1. 1-1 che diventa 1-2 per la Samp al 21′. A segnare è Coda per il sorpasso ligure. Sorpasso e contro-soprasso perché al 60′ è Valencia a riportare in parità il match con Braaf che al 85′ trova poi la rete che vale il definitivo 3-2. A 6 punti anche il Sudtirol che cade contro la Carrarese. Padroni di casa che la sbloccano al 45′, la firma su rigore è di Schiavi. Al 56′ la rete del definitivo 2-0 è poi siglata da Finotto con la rete convalidata dopo check var.

Serie B, tutte le altre

Successo solo nel finale poi per il Palermo. Ai rosanero basta un perfetto inserimento di Insigne per trovare la vittoria sulla Cremonese. Non va oltre l’1-1 a Bari poi il Sassuolo. I ragazzi di Grosso la sbloccano al 19′ con Thorsvedt ma vengono ripresi al 93′. La marcatura barese porta la firma di Kevin Lasagna. Pari nel finale anche per il Modena a Frosinone. Vantaggio ciociaro siglato da Di Stefano al secondo gol in campionato. Con i canarini che trovano poi l’1-1 allo scadere con Gregoire Defrel. Termina poi 1-1 anche la sfida tra Cittadella e Pisa. Passano avanti i ragazzi di Inzaghi all’ottavo minuto. La marcatura di Arena. Definitivo 1-1 che porta poi la firma di Vita che al 25′ pareggia la gara e regala un punto a Gorini.