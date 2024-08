Sinner-Berrettini e non solo: è successo qualcosa di clamoroso

Il tennis italiano continua a fare incetta di trofei e riconoscimenti: non solo Sinner e Berrettini, ecco chi ha firmato il clamoroso record

Lo US Open ha ormai preso il via e i fari di appassionati ed addetti ai lavori sono tutti puntati sul palcoscenico di New York, dove una folta truppa azzurra tenterà di regalare l’ennesima soddisfazione stagionale al tennis italiano.

Un tennis italiano che, soprattutto sul versante maschile, sta vivendo un periodo di grande splendore ed ogni settimana che passa fa registrare numeri sempre più incredibili. Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono sicuramente i rappresentanti più autorevoli e vincenti del movimento nostrano, ma alle loro spalle ci sono tanti giocatori che stanno dando un contributo fondamentale in tal senso.

La scorsa settimana, ad esempio, alla vigilia dello US Open, è andato in scena l’Atp 250 di Winston Salem. E manco a dirlo, sul cemento della Nord Carolina un tennista italiano è riuscito a spingersi fino in fondo raggiungendo la finale a suon di prestazioni straordinarie.

Si tratta di Lorenzo Sonego, il quale poi si è aggiudicato il titolo – il quarto in carriera (tutti su superfici diverse) – superando nell’ultimo atto il giovane padrone di casa Alex Michelsen, rifilandogli un netto 6-0, 6-3 in poco più di un’ora. Una cavalcata trionfale da record, condotta senza lasciare per strada nemmeno un set in tutto il torneo.

Trionfo Sonego a Winston-Salem: è record per l’Italtennis!

Già, una cavalcata da record. Innanzitutto perché Sonego ha consentito al tennis maschile italiano di portarsi a quota 14 finali raggiunte nella stagione 2024, superando le 13 centrate nel 2021 (con ancora due mesi da giocare). Ma questo non è l’unico primato ottenuto dal movimento azzurro grazie alla spumeggiante settimana del 29enne torinese negli States.

L’Italtennis maschile, infatti, adesso può vantarsi di aver portato sei giocatori diversi in una finale Atp nel corso di una singola stagione: Jannik Sinner (Australian Open, Atp 500 Rotterdam, Masters 1000 Miami, Atp 500 Halle e Masters 1000 Cincinnati), Luciano Darderi (Atp 250 Cordoba), Matteo Berrettini (Atp 250 Marrakech, Atp 250 Gstaad, Atp 500 Stoccarda, Atp 250 Kitzbuhel), Lorenzo Musetti (Atp 500 Queen’s, Atp 250 Umago), Flavio Cobolli (Atp 500 Washington) e, appunto, Lorenzo Sonego (Atp 250 Winston-Salem).

Un traguardo clamoroso, che il tennis azzurro mai aveva tagliato nel corso della storia ultracentenaria di questo sport. La speranza è che gli alfieri nostrani possano dare seguito a questo bellissimo exploit, magari a partire proprio dallo US Open, regalandoci ancora tante annate di intense soddisfazioni.