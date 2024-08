UFFICIALE Juventus, Conceição è bianconero: il comunicato

Abilità, tecnica e intelligenza tattica.

Sono solo alcune delle parole che vengono in mente se si parla di Francisco Conceição, Nato il 14 dicembre 2002 a Coimbra, Francisco respira calcio da sempre: suo padre è Sérgio Conceição, centrocampista che ha militato in molte squadre di A e oggi allenatore (fino al 2024 proprio del Porto, squadra da cui arriva Francisco).

Esterno d’attacco destro di piede sinistro, Francisco è in grado di giocare su entrambe le fasce, ma è proprio a destra che esprime al meglio le sue qualità, accentrandosi per cercare la conclusione o per servire assist ai compagni. La sua agilità e la rapidità nei cambi di direzione lo rendono un avversario difficile da contenere per qualsiasi difensore.

Uno degli aspetti più affascinanti di Francisco è la sua maturità in campo: seppur giovanissimo, dimostra un’intelligenza tattica e una compostezza che sono rare in giocatori della sua età. Non si limita a sfruttare le sue qualità individuali, ma è anche in grado di integrarsi perfettamente nei sistemi di gioco, eseguendo le istruzioni tattiche e lavorando duramente anche in fase di copertura.