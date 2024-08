Milan, sempre più vicino l’arrivo di Silvano Vos dall’Ajax

Lo aveva anticipato, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, nella conferenza stampa di presentazione di Youssouf Fofana, che il mercato del Milan non era chiuso: e le conferme sono totali negli ultimi giorni di mercato, con il club di Via Aldo Rossi che sta spingendo sull’acceleratore per Silvano Vos, centrocampista classe 2005 dell’Ajax, con cui il Diavolo ha già un accordo per un contratto pluriennale.

I Lancieri chiedono una cifra vicina tra i 9 e i 10 milioni per lasciarlo partire, con il Diavolo che vorrebbe risparmiare qualcosa dopo la richiesta iniziale del club olandese con le due squadre sa stretto contatto per trovare un soluzione.

Cresciuto nel florido settore giovanile dell’Ajax, ha già esordito in prima squadra nell’aprile 2023, debuttando la scorsa stagione anche in Europa League. Il Milan spinge per il trasferimento in rossonero: sarà un rinforzo importante non solo per la formazione di Serie C ma anche per la prima squadra, con i rossoneri al lavoro per altre uscite dopo quella di Pobega al Bologna.