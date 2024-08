Alonso da non credere: il gesto ha scioccato tutti | VIDEO

L’ultimo gesto di Fernando Alonso in pista, beccato dalle telecamere, ha fatto scalpore per le modalità con cui è avvenuto

Dopo circa un mese di sosta, gli appassionati di Formula 1 sono tornai a godere dei motori roboanti e dell’alta velocità con il Gran Premio d’Olanda, disputatosi domenica scorsa sul circuito di Zandvoort. Una gara che ha dato il là all’ultima fase della stagione automobilistica 2024.

Enorme la bagarre in vetta, visto che la McLaren continua a rosicchiare punti ai leader della Red Bull. Momento davvero eccellente quello della scuderia britannica che ha dominato il GP olandese con la vittoria meritata di Lando Norris, capace di tagliare il traguardo con oltre 20″ su Max Verstappen. Sono 70 i punti in classifica piloti che distanziano i due con il campione in carica ancora in vantaggio. Trenta, invece, quelli che separano la RB dalla McLaren nella graduatoria costruttori.

Continua a stupire la qualità ingegneristica sviluppata dalla McLaren negli ultimi mesi. La scuderia di Woking è stata in grado di colmare il gap con le rivali più accreditate e si sta inserendo nella corsa al titolo sia piloti che costruttori. C’è addirittura chi la considera un caso di studio, come per esempio l’esperto pilota Fernando Alonso.

Alonso il ‘curiosone’, studia i rivali dopo il Gran Premio

Lo stesso Alonso, giunto al decimo posto nel gran premio d’Olanda, si è reso protagonista di un gesto davvero particolare. Un video ripreso direttamente dai paddock ha visto l’esperto pilota spagnolo della Aston Martin ‘studiare‘ da molto vicino proprio la McLaren.

L’ex ferrarista, una volta terminata la gara sul circuito di Zandvoort, ha abbandonato la propria vettura per avvicinarsi ad una delle due monoposto McLaren. Alonso ha incominciato a scrutare l’assetto, si è persino abbassato per visionare le componenti da vicino. Insomma, un gesto che denota quanto tutto il Circus sia particolarmente sorpreso della crescita del team di Andrea Stella.

Le prestazioni della McLaren, in particolare quelle di Lando Norris, hanno colpito tutti. In Olanda, il pilota britannico è riuscito a dare un distacco di ben 22 secondi a Max Verstappen, un vero e proprio grido di battaglia da parte dell’inseguitore che darà filo da torcere fino all’ultimo al proprio rivale diretto.

Alonso analyses the McLaren again and compares it to the Aston Martin after the race pic.twitter.com/smcx1KAqeZ — Aston Martin Formula 1 News (@AMF1News) August 25, 2024

Alonso, probabilmente, ha voluto vederci da vicino sulla crescita di questo team che, solo un anno fa, sembrava in difficoltà e lontanissimo dalle vette. Tutto il contrario contrario della sua Aston Martin, nel 2023 monoposto sorprendente e competitiva mentre quest’anno tutt’altro che soddisfacente.