Quanto amore per Schumacher: la foto che fa emozionare i fan

L’amore dei tifosi per Michael Schumacher non ha limiti: l’ultima foto dello sfortunato campione tedesco ha commosso i fan

Si preannuncia una seconda parte del Mondiale di Formula 1 avvincente come non mai negli ultimi anni. Il vantaggio in classifica del leader Max Verstappen è ancora rassicurante: 70 i punti di vantaggio rispetto al suo più immediato inseguitore, Lando Norris, ma il tre volte campione del mondo non vince dal Gran Premio di Spagna del 23 giugno scorso.

A Zandvoort, che ha ospitato il GP d’Olanda, il fenomeno di casa, alla sua 200esima gara in Formula 1, si è piazzato alle spalle dell’inglese della McLaren. Insomma, continua il momento di difficoltà della Red Bull, con la McLaren e la Mercedes che sembrano aver ormai colmato del tutto il divario che le separava dalla dominatrice assoluta della passata stagione.

Da qui alla fine del Mondiale, dunque, ci sarà da divertire, con ogni Gran Premio che può avere un vincitore diverso. Proprio in virtù di un Mondiale emozionante e aperto come non mai ai tifosi della F1 tornano in mente le gesta di un campione mai dimenticato del motorsport come Michael Schumacher. Il ricordo del tedesco è sempre vivo e lo dimostra l’ultima sua foto che ha commosso i fan.

Michael Schumacher, l’ultima sua foto ha emozionato i fan

Da quel maledetto 29 dicembre del 2013, quando un incidente sugli sci sulle nevi di Meribel, Francia, ha fatto precipitare la vita del sette volte campione del mondo in un ‘buco nero’, sono trascorsi ben 11 anni. Ebbene, da allora non c’è stato un solo giorno in cui i tifosi gli abbiano fatto mancare il loro affetto e il loro supporto.

Tra ricordi della sua indimenticabile carriera, foto che lo immortalano sul podio, al settimo cielo e innaffiato dallo champagne, e aneddoti vari, è come se Michael Schumacher fosse ancora nel paddock. Ultimo omaggio in ordine di tempo è la foto pubblicata su ‘X’ da una sua fan page che ha commosso tutti fino alle lacrime.

Nello scatto in questione l’ex pilota è ritratto in primo piano mentre sorride ai tempi della Mercedes. A corredo un semplice e significativo ‘smile’ accompagnato dall’hashtag “KeepfightingMichael” (“continua a combattere, Michael”). Già, dal giorno del suo terribile incidente Schumi lotta strenuamente nella sua villa di Gland, cittadina svizzera di 13 abitanti tra Losanna e Ginevra, per riemergere dal tunnel in cui è entrato il 29 dicembre del 2013.

Uno stuolo di medici e infermieri, sotto l’occhio vigile della moglie Corinne, lo assiste quotidianamente. Di più non filtra dal fortino eretto dalla famiglia del sette volte iridato per proteggerne la privacy. Anche per questo Schumacher manca tantissimo ai suoi tifosi che non possono fare altro che pregare e sperare che il loro idolo torni a sorridere non solo in una foto vintage.