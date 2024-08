Verstappen beffato, è come Raikkonen: non ci è riuscito

Max Verstappen incassa un’altra piccola delusione dopo il GP di Olanda, dominato dal rivale Lando Norris su McLaren

Il secondo posto di Max Verstappen in Olanda ha, in qualche modo, riaperto il campionato piloti. Il trionfo di Lando Norris ha portato il britannico a solo 70 punti di distanza dal campione in carica, pochi considerando che mancano ancora nove gare e che, al momento, la Red Bull sembra tutt’atro che imbattibile.

In effetti, Verstappen sta accusando una serie di difficoltà “inedite” per lui e per la sua monoposto, le quali dimostrano ancor di più quanto sia stato eccezionale nella prima parte di stagione, specie se paragonato alle prestazioni scadenti del compagno di squadra Sergio Perez.

Classifica apertissima anche per quanto riguarda il mondiale costruttori, dove McLaren e Ferrari sono staccate solo 30 e 64 punti, in una risalita continua vista l’inconsistenza di Perez che – lo ribadiamo – non sta certo aiutando il compagno di squadra. Quella di casa era, peraltro, la 200° gara in carriera per Verstappen che, quindi, ha vissuto una doppia beffa, di fatto entrando nel ristrettissimo club di quelli che non sono riusciti a vincere in occasione di questo importante traguardo personale

Verstappen nel club dei tre, la curiosa statistica sul campione olandese

Max Verstappen ha corso in Olanda il suo 200° Gran Premio della carriera, senza però riuscire a portare a casa la vittoria. Solo ad altri due colleghi è capitata la stessa circostanza. Già, ma chi sono ?

Il primo è stato Nelson Piquet, peraltro suocero di Verstappen. Nella sua 200ª apparizione in F1, l’indimenticato pilota brasiliano chiuse il Gran Premio di Monza 1991 al 6° posto. C’è stato poi anche Kimi Raikkonen, il pilota con più gare disputate nella storia della F1 (350), davanti solo a Lewis Hamilton che, al momento, è a quota 347 e si appresta a superale. Il finlandese chiuse al decimo posto la sua 200° gara, in occasione del GP del Canada nel 2014.

Chi è riuscito, invece, a trionfare nel 200° Gran Premio in carriera? Su tutti Michael Schumacher che, nel 2004, dominò al Nurburgring ma anche Jenson Button che nel 2011 vinse in Ungheria e Alonso, primo in Cina nel 2013 a bordo della Ferrari. L’ultimo a riuscirci è stato Sebastian Vettel, vincente in Bahrein nel 2018. Una piccola delusione, dunque, per Max che non si piazza sul gradino più alto del podio dal GP di Spagna dello scorso 23 giugno, una vera e propria anomalia, considerando le ultime dominanti stagioni in F1.