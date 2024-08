Esclusiva SI, Russell: “Monza bella e difficile. Mercedes vuole continuare a vincere”

Intervista di Filippo Gherardi

Tre vittorie e altrettanti podi nelle ultime sei gare pre sosta, senza dimenticare la potenziale doppietta di Spa cancellata subito dopo la bandiera a scacchi per quel chilo e mezzo in meno riscontrato sulla monoposto di Russell. La crescita della Mercedes è un fattore tangibile degli ultimi mesi di Formula 1, ed anche in previsione del week end di Monza le ambizioni del team tedesco sono evidentemente da non sottovalutare.

In queste ore di immediata vigilia abbiamo incontrato George Russell, che ci ha concesso in esclusiva qualche battuta proprio sulla gara italiana e sulla rinascita della W15 di casa Mercedes.

George, la prima domanda riguarda proprio il GP di Monza: una delle gare più belle, storiche ed affascinanti dell’intera Formula 1.

“Monza è un circuito speciale ma anche molto complesso, ci sono tratti di grande scorrimento in cui si raggiungono velocità molto elevate, ma al tempo stesso è un tracciato molto tecnico in cui il rischio di contatti è concreto. Avere il miglior carico aerodinamico su questa pista è fondamentale, spero di far tesoro delle prestazioni delle passate stagioni” (Russell ha chiuso, rispettivamente, 3° e 5° gli ultimi due Gp d’Italia disputati, ndr).

Dopo un inizio di stagione complicato, Mercedes è cresciuta fino ad arrivare alla sosta estiva, probabilmente, come la squadra più in forma di tutte. Cosa è cambiato negli ultimi mesi per cambiare così tanto anche le vostre prestazioni?

“Semplice, abbiamo introdotto gli sviluppi corretti. Non è mai facile trovare la chiave di un problema e risolverlo, ma noi ci siamo riusciti, sviluppando la macchina nel modo migliore e colmando il gap che avevamo. Ad inizio campionato eravamo costantemente tra la quinta e l’ottava posizione, ora siamo tornati a competere per la vittoria. Siamo stati bravi, e rapidi, ad ottenere il massimo dalle novità introdotte”.

La Formula 1 è tornata ad essere incerta ed equilibrata, con nove gare (e tre Sprint Race) ancora da disputare cosa ti aspetti da questo finale di stagione? Per voi ed in generale…

“E’ fantastico tornare a vedere più team e più piloti lottare per la vittoria, a differenza di quanto è successo nelle ultime due stagioni in cui c’è stato un dominio evidente. La classifica del campionato la conosciamo e sappiamo quanti punti ci separano dalla vetta, è difficile parlare di Mondiale ma abbiamo i mezzi per provare a conquistare altre vittorie da qui a fine stagione. In generale, mi aspetto di vedere ancora tanti duelli e tanto spettacolo. Ci divertiremo”.