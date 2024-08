Inter, lavoro minuzioso verso l’Atalanta: Lautaro vuole esserci

Lautaro Martinez vede la convocazione per l’Atalanta davvero vicina. L’attaccante nerazzurro che già nella giornata di martedì aveva puntato il match di venerdì, accelerando il lavoro personalizzato proprio per tentare l’all-in in vista del primo big match della stagione, nella giornata di ieri ha svolto quasi tutto il lavoro insieme al resto della squadra. E allora spera di essere convocato: vuole essere protagonista contro la Dea. Il Toro vuole ripartire all’insegna del successo. E per farlo cerca di tenere alto il filo della tensione.