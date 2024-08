Marquez, verdetto avvilente prima del GP: manca solo lui, Ducati in ansia

Il pilota della Ducati Marc Marquez è chiamato a reagire. Lo spagnolo sarà un osservato speciale nei prossimi Gran Premi

Il Mondiale di MotoGp è più acceso che mai, c’è grande competitività e troviamo grosse emozioni in ogni Gran Premio. La sfida Mondiale tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin vede ribaltoni e colpi di scena in ogni weekend: la MotoGp ha solo un unico minimo denominatore.

Il Mondiale è totalmente nel segno della Ducati e – che sia ufficiale o meno – a vincere sono praticamente sempre loro. Ad inizio stagione avevamo notato qualche minimo exploit delle avversarie, ma ora gli ultimi Gran Premi vedono un dominio senza precedenti ed i dati parlano chiaro: otto Triplette Ducati arrivate in maniera consecutiva ed anzi a dire il vero parliamo di 7 Poker della scuderia di Borgo Panicale negli ultimi Otto Gran Premi, un dominio che non vedevamo dai tempi della Honda.

Nelle ultime settimane anche Enea Bastianini è tornato in auge ed ha tenuto testa ai primi, l’unica nota stonata in casa Ducati si chiama Marc Marquez. Il pilota spagnolo plurititolato ha cominciato bene la stagione, poi è calato alla distanza, qualche caduta di troppo e la crescita degli avversari (persino Bastianini) ha portato a tanti dubbi tra i tifosi.

La Ducati ha scelto Marquez a discapito di Martin e Bastianini come partner di Pecco Bagnaia, ma un dato potrebbe sicuramente ‘umiliare’ lo spagnolo e la scelta della scuderia.

Marquez in MotoGp, i numeri ‘purtroppo’ parlano chiaro

Qualche podio, soprattutto terzi posti, ma Marquez non ha mai vinto un Gran Premio in questa stagione e questo dato sicuramente certifica delle difficoltà. Nell’ultimo GP Marc ha compiuto una bella rimonta, tanti sorpassi e un buon risultato ma ancora troppo distante dalla vetta.

Marquez ha lasciato la Honda per la Ducati, ora non avrà la moto ufficiale ma in molti si aspettavano qualcosa in più. Soprattutto a questo punto della stagione. Invece il pilota è fuori dalla lotta per il titolo ed è chiamato a vincere: un obiettivo prioritario per smentire gli scettici e non finire la stagione nel peggiore dei modi.

Bagnaia, Martin e Bastianini non saranno dello stesso avviso ma Marc ha bisogno di fare qualcosa e sorprendere finalmente sia i tifosi che gli addetti ai lavori. Il titolo è lontano, ma almeno l’obiettivo è vederlo sul gradino più alto del podio.