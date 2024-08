Niente da fare per Schumacher: l’annuncio però ha fatto esplodere i fan

Il grande ritorno di Schumacher è ancora rinviato. Non lo hanno dimenticato e sarebbero tutti felici di ritrovarlo. Spunta un retroscena e uno sguardo al futuro

È sempre bello vedere il nome di Schumacher accostato al mondo dei motori. La memoria di tutti va indietro negli anni, quando Michael deliziava i tifosi con le sue grandi imprese, ottenute soprattutto alla guida della Ferrari. Forse i più giovani non lo ricordano, ma Schumi ha impiegato diversi anni prima di vincere il suo primo titolo mondiale con la scuderia di Maranello, motivo per cui anche la storia insegna che bisogna sempre avere pazienza e non mollare mai.

Questo è, molto probabilmente, il più grande insegnamento che Michael Schumacher ha lasciato quando ha abbandonato la Formula 1. Oggi le sue condizioni di salute sono sempre avvolte nel mistero e gli impediscono di farsi vedere in pubblico. La famiglia ha sempre deciso di proteggere la sua privacy e, per rispetto, la stampa internazionale evita di speculare sull’ex pilota di Benetton, Ferrari e Mercedes. C’è chi pensa che uno Schumacher in Formula 1 faccia sempre bene, anche se dovesse correre con un team non competitivo per la vittoria.

Vettel: “Sostituirei Sargeant con Mick Schumacher”

Logan Sargeant non sarà più un pilota della Williams perché il team inglese ha deciso di lasciarlo a casa dopo diverse prestazioni deludenti e un notevole quantitativo di danni. Fino al termine di questa stagione, il suo sedile sarà occupato da Franco Colapinto, pilota argentino nato nel 2003, membro della Williams Driver Academy da circa un anno. Ma la Williams deve decidere chi prenderà quel posto l’anno prossimo e Sebastian Vettel non ha alcun dubbio e punta tutto su Mick Schumacher, attualmente terzo pilota della Mercedes, ma con un passato in pista con il team statunitense della Haas, motorizzato Ferrari.

L’ex campione del mondo ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano ‘Bild’ e ha parlato in maniera molto positiva di Mick Schumacher: “È un mio amico, quindi sono di parte, ma credo che Mick Schumacher sia l’opzione migliore per la Williams, sotto tutti i punti di vista. Conosce la power unit della Mercedes, è maturato molto rispetto a quando correva per la Haas e molte persone hanno un’opinione sbagliata di lui. Ha commesso degli errori, ma non aveva a disposizione una vettura competitiva”.

Sargeant è stato messo alla porta dopo l’ennesimo incidente che ha danneggiato la macchina. Nel corso delle terze prove libere del Gran Premio dei Paesi Bassi, il pilota statunitense ha distrutto gli aggiornamenti che la Williams aveva portato in pista a causa di un errore e, per questo motivo, la scuderia britannica ha deciso di affidare il suo sedile ad un altro pilota. Per il momento, sarà sostituito da Colapinto, ma l’anno prossimo Mick Schumacher è sicuramente uno dei candidati per diventare il compagno di squadra di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, infatti, lascerà la Ferrari perché ha già firmato con la Williams un contratto che partirà nel 2025.