Pallavolo, otto mesi di squalifica: “Quattro infrazioni molto gravi”

Otto mesi di squalifica nel mondo della pallavolo, tifosi a bocca aperta: quattro gravi infrazioni, cosa è successo

Scandalo nel mondo della pallavolo. Terminato il momento di grande eccitazione collettiva determinata dai tornei olimpici, conclusi con un grande trionfo per la Nazionale francese e per quella italiana, gli appassionati di pallavolo si sono ritrovati a dover fare i conti con uno scandalo di portata clamorosa, con conseguenze devastanti: la sentenza è addirittura di otto mesi di squalifica per un grande protagonista, a causa di infrazioni di gravità estrema.

Questo è quanto deciso dal Tribunale amministrativo sportivo, come riferito da ‘Relevo’. A dover pagare le conseguenze di una condotta scorretta è stato d’altronde uno dei grandi protagonisti del mondo della pallavolo spagnola, un personaggio molto influente macchiatosi di colpe che hanno infangato il suo nome e quello della stessa federazione da lui rappresentata.

Un terremoto che potrebbe cambiare completamente le sorti della pallavolo spagnola, già in grande crisi, come confermato dall’assenza delle squadre iberiche sia nel torneo maschile che in quello femminile nel corso delle ultime Olimpiadi. Una vera rarità in un contesto di sport di squadra in cui negli ultimi anni le Nazionali iberiche stanno dimostrando un tasso di competitività invidiabile.

Spagna, scandalo nel mondo della pallavolo: otto mesi di squalifica

Protagonista suo malgrado di questa vicenda scandalosa è stato il presidente della pallavolo spagnola, Agustín Martín Santos, colpevole non di una, ma di ben quattro infrazioni gravi legate agli accordi raggiunti nel corso delle quattro assemblee generali tenute durante il suo periodo di presidenza, tra il 2021 e il 2024.

Un polverone clamoroso che ha di fatto gettato gravi ombre sull’operato di Santos, protagonista già in passato di numerosi scandali che hanno infangato il nome della pallavolo spagnola, come aveva riferito lo stesso ‘Relevo’ negli ultimi mesi, tra cui la distribuzione arbitraria di sussidi e la “creazione” di una squadra fantasma per il proprio tornaconto personale.

Nel caso specifico, la squalifica arriva però per problematiche di altra natura. In particolare il tribunale ha riscontrato quattro gravi infrazioni da parte di Santos, con uno schema comune. Come si legge nella sentenza, il presidente paga la “mancata sottomissione al dibattito e alla votazione degli accordi“, e questo in quattro assemblee generali tenute dalla federazione spagnola durante il suo mandato.

Resta da capire cosa accadrà adesso alla stessa federazione e all’ormai ex numero uno del mondo della pallavolo spagnola. La sanzione gli impedirà infatti di ricoprire altri incarichi in qualunque federazione sportiva, e anche di ricandidarsi alla presidenza della federazione pallavolo nei prossimi anni. Insomma, potrebbe trattarsi di una vera mannaia sulla sua carriera. Sempre che un eventuale appello non possa essere accolto, rivalutando in maniera netta la sua posizione. Ipotesi che al momento appare però remota.