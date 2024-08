Rivoluzione Ferrari, addio al rosso: cambia il colore

È arrivato un cambiamento che, nelle scorse ore, ha lasciato senza parole i tifosi della Ferrari: a sorpresa si cambia colore

Il weekend in terra olandese ha portato ottime notizie per la Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che sono andati ben oltre le aspettative della Scuderia di Maranello. Un fine settimana cominciato col piede sbagliato, con il monegasco sesto in qualifica e lo spagnolo addirittura undicesimo.

Nella gara della domenica, però, il rendimento della SF-24 è stato semplicemente straordinario. Nonostante a Maranello si vivano tempi difficili con la vettura che ha mal digerito gli ultimi aggiornamenti, adesso la situazione in termini di prestazioni pare cambiata drasticamente. Lo stesso Leclerc, nel post gara, si è detto sorpreso dal cosa fosse riuscito a fare arrivando a chiudere con un vero e proprio miracolo sul gradino più basso del podio.

Terzo posto, super rimonta anche per Sainz che si è piazzato quinto. C’è quindi da guardare con grande ottimismo all’immediato futuro. Ed il GP di Monza, in tal senso, può rivelarsi foriero di grandi novità. In pista e non solo. Perché la Scuderia di Maranello ha annunciato una novità pazzesca poche ore fa ed i tifosi sono letteralmente impazziti: si saluta (momentaneamente) il tanto amato rosso Ferrari.

Ferrari, cambia tutto: novità pazzesca per Monza

Sui suoi profili social la Ferrari, nelle scorse ore, ha pubblicato alcuni scatti pazzeschi che vedono come modelli d’eccezione Carlos Sainz e Charles Leclerc. I due piloti del Cavallino Rampante, in occasione dell’imminente GP di Monza, vedranno rivoluzionati i colori sia delle tute che – presumibilmente – anche della livrea della SF-24.

Si passa al nero, con ricami a quadri e sponsor dettagliati in giallo. Un nuovo look in vista dell’appuntamento più atteso dell’anno dai tifosi della ‘Rossa’. Un qualcosa di storico, come già accaduto quest’anno in occasione del GP di Miami nel cui weekend sia lo spagnolo che il monegasco vestirono prettamente d’azzurro. Uno di quegli avvenimenti che stuzzica parecchio il dibattito tra i fan Ferrari.

Dopo il recente risultato assai promettente in quel di Zandvoort, l’augurio è che queste nuove Ferrari possano regalare una grande gioia ai tifosi. Una nuova collezione ispirata alla fibra di carbonio che ha già riscosso un discreto successo sul web, sin dall’annuncio della Scuderia di Maranello una manciata di ore fa.

Play black and yellow 🎶 Get a closer look at the boys in their brand new Monza kit 👌#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/0rtRGT3Qqz Where innovation meets fashion ⚫️ Unveiling our special Monza Carbon Fibre collection 😎 pic.twitter.com/iRNuA7YEuc — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 27, 2024

Scaramanzie a parte, uno sguardo che anche lato marketing aiuterà a mantenere alta l’attenzione sul Cavallino Rampante. A Monza, con un look tutto nuovo, Sainz e Leclerc sono pronti a riprendersi la scena.