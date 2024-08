Schumacher, non c’è più speranza: che cosa sta succedendo

Si era riacceso il nome di Schumacher in una discussione che sta tenendo tutti in allerta. Non c’è nulla da fare

La prima domenica di settembre del 2024 sarà tutta italiana per la Formula 1. Infatti, andrà in scena il GP di Monza, per il quale c’è grandissima attesa. Il podio inaspettato in Olanda, che ha visto Charles Leclerc terzo con la Ferrari, alle spalle della Red Bull di Verstappen e del vincitore Norris con la McLaren, ha ravvivato le aspettative sulla monoposto Rossa. D’altronde disputa il secondo GP annuale in casa.

Quello di Monza è anche un Autodromo di bei ricordi per il Cavallino Rampante, e tra questi c’è sempre spazio per le imprese dell’amato, Michael Schumacher. Proprio in settimana il cognome dell’ex pilota tedesco era iniziato a circolare con grande insistenza, a causa di quanto si è verificato in seno alla Williams.

Il rapporto fra i vertici del team e lo statunitense Logan Sargeant è finito ufficialmente. Dopo che il pilota ha causato un incidente nel weekend di Zandvoort, a causa di un errore di guida, l’ultima goccia ha fatto traboccare il vaso. I danni alla monoposto costeranno cari all’azienda, che si è convinta a non voler proseguire nel rapporto professionale col pilota. Il 23enne verrà sostituto già in occasione della gara italiana.

F1, per la Williams ipotesi Mick Schumacher tramontata

La Williams FW46 toccherà a un pilota sostituto, in cerca disperata di punti. E qui che era spuntato il nome di Mick Schumacher, poiché il team lo valutava insieme a Liam Lawson per guidare la monoposto. Il secondo però potrebbe prendere il posto di Sergio Perez in Red Bull dal 2025 e ha già debuttato durante la scorsa stagione in F1 per sostituire l’infortunato Daniel Ricciardo.

Per ciò che concerne Mick Schumacher, pare che Toto Wolff avesse dato il suo assenso a James Vowles, attuale team manager della Williams, di usufruire delle prestazioni del pilota tedesco, così che possa tornare a guidare in gara per la prima volta dalla fine del Mondiale 2022. Anche perché lo stesso Wolff avrebbe detto no all’opzione Antonelli, il quale scenderà verosimilmente in pista proprio con la Mercedes in occasione delle Prove Libere 1 di Monza in luogo di Lewis Hamilton.

Per Schumacher però non c’è stato nulla da fare neanche questa volta perchè la Williams alla fine ha scelto la soluzione interna che porta a Franco Colapinto.