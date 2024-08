Colpaccio in MotoGP, tutto fatto con la Ducati: sostituirà Marquez

Arriva un annuncio in MotoGP che può far felici gli appassionati: scelto il sostituto di Marc Marquez in Ducati. Sarà al via nel 2025

C’è grandissima attesa per il rimescolamento di carte che vedrà coinvolti tanti piloti per il prossimo campionato. Marquez andrà ad affiancare Bagnaia nel box ufficiale di Borgo Panigale, mentre al suo posto Gresini punta su una scommessa.

In MotoGP è attesa una rivoluzione forse senza precedenti il prossimo anno. Il mercato piloti regalerà un rimescolamento di carte difficile da immaginare fino a qualche tempo fa, considerando che moltissimi big saranno pronti ad una nuova esperienza. Il colpo più rumoroso è stato senza dubbio la promozione di Marc Marquez nel box ufficiale Ducati, al fianco di Pecco Bagnaia. Allo stesso modo anche vedere Jorge Martin, impegnato nella lotta Mondiale di quest’anno, con i colori dell’Aprilia, non sarà di certo facile da digerire. Accanto a lui Bezzecchi, che lascerà Valentino Rossi e verrà sostituito da Morbidelli. Acosta salirà sulla KTM ufficiale, mentre nel neonato Team Tech3 ci saranno Vinales e Bastianini.

Come se non bastasse questo enorme tourbillon di nomi e marchi, c’è da segnalare anche un altro innesto, questa volta però non di un campione affermato ma di un giovane della Moto2. Stiamo parlando i Fermin Aldeguer, che nel 2025 andrà a vestire i colori del Team Gresini, affiancando Alex Marquez e sostituendo il partente Marc.

Ducati, arriva la firma di Aldeguer: sarà il compagno di Alex Marquez nel Team Gresini

Aldeguer è un pilota spagnolo di 19 anni, classe 2005, che si sta disimpegnando abbastanza bene in Moto2, dove attualmente ricopre la quinta posizione in classifica iridata. Lo scorso anno Fermin si è piazzato al terzo posto, disputando un ottimo Mondiale. Ora avrà la grande chance per compiere il salto in MotoGP.

Il Team Gresini si affiderà alla freschezza del giovane iberico, che andrà a sostituire Marc Marquez e affiancherà il fratello Alex. Il contratto per lui sarà di durata biennale, fino al 2026 (scadenza anche dell’accordo tra Ducati e Gresini).

Le prime parole di Aldeguer sono state: “Entrare a far parte della famiglia Gresini mi rende felicissimo e credo sia un’opportunità incredibile debuttare in MotoGP“. Sarà presente già a Valencia per i primi test in vista del prossimo anno. Una nuova era sta iniziando. Il futuro è in mano a lui e ad Acosta.