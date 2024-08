La rivelazione su Schumacher: “A pari merito con Hamilton”

Michael Schumacher e Lewis Hamilton, annuncio pazzesco arrivato nelle scorse ore: i due campioni sono a pari merito

Sono diversi i punti che accomunano due leggende della Formula 1 come Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Tra presente e futuro l’inglese potrebbe ripercorrere le orme del ‘Kaiser’. Ma nel frattempo i due portano avanti, insieme, un record davvero unico nel suo genere.

Michael Schumacher è stato capace di scrivere pagine irripetibili nella storia della Formula 1. Ma c’è un pilota che, nel corso degli anni, è stato in grado di eguagliare i sette titoli mondiali del tedesco e che ad oggi condivide con Schumi un altro incredibile primato. Proprio Lewis Hamilton, che l’anno prossimo vestirà la tuta rossa per provare a ripetere le gesta del ‘Kaiser’, sta vivendo ultimamente un periodo discreto con la Mercedes. Il suo ultimo anno con la Scuderia di Brackley prima del volo di sola andata verso Maranello.

Schumacher e Hamilton, due dei più grandi talenti che questo sport abbia mai potuto accogliere e che nelle scorse ore sono stati al centro di una rivelazione social pazzesca. Su ‘X’, infatti, è stato rivelato come il tedesco e l’inglese abbiano in comune un dato: e che Lewis, a conti fatti, potrebbe presto superare l’ex pilota della Ferrari diventando il primatista assoluto.

Il Gran Premio d’Italia è sempre un appuntamento caro ai tifosi della Ferrari. Per anni lo è stato anche per Michael Schumacher che, come nessuno, è stato in grado di vincere il GP di Monza. Un record che negli anni è stato eguagliato da Lewis Hamilton.

Schumacher ed Hamilton, come riferito dal profilo ufficiale della FIA su ‘X’ sono in questo momento a par merito per quel che riguarda i successi personali nel GP di Monza. 5 a testa, un record niente male che però il 39enne di Stevenage potrebbe ancora cercare di battere. Già nel prossimo weekend, nel suo ultimo alla guida della Mercedes. Senza dimenticare, come anticipato, che Hamilton nel 2025 punterà a vincere il Mondiale con la Ferrari: il suo ottavo.

Passando magari dall’ennesimo record, quello che riguarda il circuito più caro ai tifosi del ‘Cavallino Rampante’ e probabilmente allo stesso Schumacher che ha visto – numeri alla mano – in Hamilton il suo degno erede. La parola alla pista, con l’inglese che potrebbe quindi tentare di scrivere una nuova pagina della storia della Formula 1 tra una manciata di ore. Anche se la concorrenza non mancherà.

