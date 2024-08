Il calciatore Luis Hasa (classe 2004), sta raggiungendo Lecce per sottoporsi alle visite mediche di rito. L’attaccante arriva dalla Juventus Next Gen dove nella scorsa stagione ha giocato 32 partite segnando 2 gol. Nel 2023 ha vinto con la Nazionale Italiana Under 19 l’Europeo ed è stato premiato miglior giocatore. Ecco la foto: