Non lo vuole più nessuno, è senza squadra: ritiro vicino a 31 anni

Il giocatore sta meditando il ritiro dal calcio a soli 31 anni dopo essere rimasto senza squadra in vista della prossima stagione

Manca pochissimo alla chiusura della sessione estiva di mercato ed i club vanno ora di fretta per cercare di mettere a segno qualche acquisto dell’ultimo minuto per poter puntellare le rispettive rose prima del gong finale.

A partire da settembre, invece, i club avranno a disposizione un altro mese per poter mettere sotto contratto i giocatori rimasti ancora senza contratto in questa sessione di mercato. L’elenco degli svincolati è lunghissimo e spesso e volentieri ci si può imbattere in opportunità di mercato importanti. E parlando di opportunità, è in attesa della sua l’ex canterano del Real Madrid, Jesé Rodriguez.

Giocatore spagnolo con un’esperienza anche in Serie A con la maglia della Sampdoria. Jesé si ritrova senza squadra dallo scorso 29 novembre quando è scaduto il contratto con i brasiliani del Coritiba. In Brasile, l’esterno d’attacco classe 1993 ha collezionato appena 90 minuti in tutta la sua avventura, non giocando mai una partita per intero. L’ultima volta che Jesé ha disputato tutti e 90′ di una singola gara è stato addirittura nel 2022 quando indossava la maglia del Las Palmas.

Dopo non essere riuscito a trovare squadra nelle ultime due sessioni di mercato, Jesé è ancora alla ricerca di una nuova opportunità ma le offerte latitano ed il giocatore starebbe pensando ad un clamoroso ritiro a soli 31 anni.

Negli ultimi anni, Jesé Rodriguez ha cambiato molte squadre non riuscendo a trovare mai un posto dove poter tornare a sfoggiare il suo talento. Indicato ad inizio carriera come uno dei maggiori talenti del Real Madrid, l’esterno d’attacco classe 1993 si è del tutto perso con il passare del tempo ed adesso, rimasto senza squadra da novembre, starebbe pensando di lasciare il calcio

Secondo quanto riportato da MARCA, nessuno cerca più Jesé ed anche squadre di categorie inferiore sembrano non voler puntare su di lui. Via social, tifosi di club come Recreativo Huelva o Real Murcia hanno chiesto alle rispettive di società di dargli un’opportunità ma quest’ultime, militanti entrambe in Primera RFEF (la Serie C spagnola ndr), al momento hanno tutt’altre mire.

Nonostante su Instagram Jesé continui a mostrare i suoi allenamenti per mantenersi in forma, le offerte latitano ed anche in questa sessione potrebbe essere destinato a restare senza squadra. L’ex canterano del Real Madrid è finito nell’oblio e a soli 31 anni potrebbe essere arrivato per lui il momento di appendere gli scarpini al chiodo e chiudere così una carriera che sarebbe potuta essere ben diversa.