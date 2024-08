Red Bull, che mazzata: la sentenza su Verstappen preoccupa tutti

La Red Bull deve fare i conti con una vicenda che riguarda Max Verstappen. Ecco cosa è emerso sul campione del mondo di Formula 1

Max Verstappen sta vivendo il primo vero momento di difficoltà da quando è alla Red Bull. Il pilota olandese, dopo aver dominato la prima parte della stagione, ha dovuto subire la rimonta delle avversarie, soprattutto quella della McLaren.

Lando Norris è sempre più vicino nella classifica piloti e la scuderia britannica sembra aver trovato l’assetto giusto per piazzare un filotto di vittorie. La Red Bull è ancora molto competitiva ma non riesce a reggere il passo della McLaren come evidenzia anche il vantaggio risicato di appena 40 punti nella classifica costruttori.

Le problematiche che hanno colpito la Red Bull all’inizio della stagione iniziano ad avere conseguenze negative all’interno della scuderia. Prima c’è stato il caso che ha coinvolto Chris Horner accusato di comportamenti inopportuni nei confronti di una dipendente, poi l’addio di Adrian Newey e, infine, le numerose indiscrezioni sul possibile addio di Verstappen. Non è un mistero, infatti, che il pilota olandese sia il grande sogno della Mercedes. La stima che Toto Wolff ha nei suoi confronti è enorme e il boss della Mercedes non ha mai nascosto l’ambizione di prenderlo in futuro.

Helmut Marko, dichiarazioni a sorpresa su Verstappen

Helmut Marko, consulente della Red Bull, ha rilasciato un’intervista al podcast Inside Line F1, nel corso della quale ha parlato proprio del rapporto tra Max Verstappen e Toto Wolff, responsabile dell’area sportiva della Mercedes. Marko ha spiegato che l’interesse del team tedesco nei confronti del campione del mondo è concreto e che Wolff farà di tutto per portare Max a bordo di una Mercedes nei prossimi anni.

Al contempo, Marko ha svelato un curioso retroscena che coinvolge Jos Verstappen, padre di Max e presenza fissa al box Red Bull: “Toto Wolff non sarebbe un buon team principal se non facesse di tutto per portare Max Verstappen alla Mercedes. Tutti i top team vogliono Max, è il miglior pilota del mondo ed è normale che piaccia a tutti. A Montecarlo ci sono molte caffetterie, può succedere di incontrarsi, proprio come è capitato a Toto e Max. Anche perché Jos Verstappen è più fan di Toto che di Christian, ma al momento non c’è nessuna possibilità che Max lasci la Red Bull prima della fine della prossima stagione”.

Il rapporto tra Jos Verstappen e Horner è pessimo, come hanno evidenziato le immagini del litigio avvenuto a margine del GP in Bahrain a inizio stazione. I due uomini hanno discusso in maniera piuttosto animata e il padre di Max sembra non avere nessuna stima del capo di suo figlio. Fosse per lui, Verstappen potrebbe cambiare team, un’ipotesi che, al momento, resta comunque remota.