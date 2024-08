Terremoto in Formula 1: rivelazione sconcertante

È arrivato un annuncio che ha scosso, nelle scorse ore, la Formula 1: terremoto in piena regola, la rivelazione apre uno scenario pazzesco

Il Gran Premio di Zandvoort della scorsa settimana ha visto una Red Bull, ancora una volta, in enorme difficoltà. A casa di Verstappen ha trionfato, dominando, Lando Norris. 23 secondi di vantaggio sul tre volte campione del mondo ed una McLaren semplicemente inarrestabile. Per il futuro prossimo le cose non sembrano mettersi bene, dunque, per la scuderia austriaca.

Norris, tra l’altro, ha rotto un record che Verstappen portava avanti da anni. L’olandese aveva sempre conquistato pole e primo posto a Zandvoort, mentre quest’anno l’inglese si è preso il lusso di staccare il figlio di Jos sia in qualifica che in gara, con l’ultimo giro pazzesco firmato da Norris è stato anche il più veloce della domenica. Sembrava una situazione in discesa quella contornata ad inizio campionato ma adesso la Red Bull rischia grosso, soprattutto per quel che riguarda il mondiale costruttori.

Gli aggiornamenti della RB20 sono stati, a conti fatti, un pesante downgrade che ha dato modo prima alla Ferrari, poi a McLaren e Mercedes, la possibilità di scalzare Super Max dalle prime posizioni. Nessun allarmismo, solo la voglia di tornare a vincere. È questo il pensiero che Christian Horner ha portato avanti dopo il GP d’Olanda, dichiarando nel post gara di essere “consapevoli di avere un problema”. Il Team Principal ha parlato di una Red Bull che ha limitato i danni in attesa di risolvere la situazione.

Formula 1, annuncio shock: Horner svela tutto

Parallelamente, però, il manager britannico si è lasciato scappare un dettaglio che ha letteralmente scosso il paddock. La rivelazione di Horner è clamorosa. Secondo ‘GPBlog.com’ e ‘Motorsport.com’ il Team Principal avrebbe rilasciato delle dichiarazioni pazzesche.

Si parla delle gerarchie sovvertite nel corso delle ultime settimane: “Voglio dire, vincevamo con 20, 25 secondi di distacco e Stefano (il riferimento è a Domenicali) nelle prime cinque gare ci chiedeva di rallentare“. Una rivelazione pazzesca riguardo alle presunte richieste del presidente della F1 in un momento assai favorevole per la Scuderia di Milton Keynes. C’è da capire se e quando tutto ciò è avvenuto, magari in un colloquio privato tra i due, in toni leggeri.

Se arrivassero conferme, in tal senso, si parlerebbe senz’altro di scandalo per la Formula 1. Le parole di Horner sono gravi e andranno prese con le dovute pinze, in attesa di eventuali chiarimenti che risultano già oggi essere doverosi.