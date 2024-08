Venezia-Torino 0-1, Cairo esulta: Vanoli vince ancora

Dopo il 2-1 contro l’Atalanta vince ancora il Torino di Paolo Vanoli che batte 0-1 il Venezia e vola momentaneamente in vetta alla classifica. Decide il match una rete di Saul Coco al 86′.

Venezia-Torino, le formazioni ufficiali

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi-Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

TORINO: (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Borna Sosa; Adams, Zapata. All. Vanoli

Torino, Vanoli vince ancora

Basta un gol di Coco nel finale per regalare i 3 punti al Torino contro il Venezia al Penzo. Parte forte il Venezia subito pericoloso in due occasioni tra il 14′ e il 15′ sempre con Nicolussi Caviglia. Risposta granata immediata e al 16′ è decisivo Joronen. Cross dalla sinistra di Sosa, con Zampano che regala un rigore in movimento ad Adams ma Joronen si supera. Il pallone rimane pericolosamente sulla linea di porta ma Svoboda anticipa tutti e allontana. Dopo il Cooling Break granata ancora pericolosi al 31′ con Zapata. Altra sponda sbaglia da Pohjanpalo che regala il pallone al Torino. Lazaro va al cross dalla destra ma Zapata non riesce a schiacciare verso lo specchio della porta. In chiusura di primo tempo ci prova ancora Nicolussi Caviglia ma si resta 0-0. Nella ripresa il Venezia ci prova più volte con Candela, Ellertson e Idzes ma non trova il gol. E’ allora il Torino nel finale a vincerla. Corner affilato battuto sul primo palo dove arriva la spizzata di Masina che allunga la traiettoria. A centro area svetta Coco che corona una super prestazione e realizza il gol del vantaggio. Finisce così 0-1.